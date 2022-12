La preghiera e il cordoglio dell’Arcivescovo e della Chiesa di Bologna per la morte del Papa emerito Benedetto XVI

L’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi e la Chiesa di Bologna, appresa la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI, esprimono il cordoglio e si stringono nella preghiera di suffragio in comunione con la Chiesa universale. Nei giorni scorsi, accogliendo l’invito di Papa Francesco al termine dell’Udienza generale del 28 dicembre, anche nelle chiese dell’Arcidiocesi si era pregato per la salute del Papa emerito.



Lunedì 2 gennaio alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa di suffragio per il Papa emerito Benedetto XVI. Questa sera si pregherà per lui in San Petronio alle ore 18 durante il Te Deum presieduto dall’Arcivescovo, così come sta avvenendo in tutte le chiese, parrocchie e comunità dell’Arcidiocesi.

Giovedì 5 gennaio alle ore 9.30 in Piazza San Pietro in Vaticano, il Card. Zuppi parteciperà alle esequie del Papa emerito Benedetto XVI presiedute da Papa Francesco.

«Molti bolognesi – afferma l’Arcivescovo – ricordano l’intervento dell’allora cardinale Ratzinger in quella edizione, davvero straordinaria, del Congresso Eucaristico del 1997 in cui parlò a tutta la Diocesi e alla Chiesa italiana sull’Eucaristia. Fu lui a nominarmi Vescovo ausiliare di Roma e ho un debito di riconoscenza per la stima con cui allora volle chiamarmi a questo servizio e ministero. Portava nel cuore la Chiesa di Bologna: il suo legame con i miei predecessori, con il cardinale Biffi e il cardinale Caffarra, era profondissimo. Ci uniamo alla preghiera di tutta la Chiesa e del mondo intero perché il Papa emerito Benedetto XVI, come tutti i cristiani, sono sempre della Chiesa ma anche del mondo. Ha servito con tanta intelligenza e visione del futuro, con tanto amore per l’unità della Chiesa, anche perché la Chiesa potesse essere presente nelle zone più difficili, più dolorose del mondo. La sua vita trova il suo compimento in questo ultimo giorno dell’anno, ci aiuta anche a contare i nostri giorni, a ringraziare dei tanti doni ricevuti e a spendere tutta la nostra vita al servizio del Signore, come ci ha testimoniato fino all’ultimo. Tutta la Chiesa bolognese ora prega per lui. Lunedì 2 gennaio alle ore 17.30 ci ritroveremo in Cattedrale per la Messa di suffragio per il Papa emerito Benedetto XVI».

La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Diversi sono i legami di Joseph Ratzinger con Bologna. Il 25 settembre 1997, quando era Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, intervenne al Palazzetto dello Sport durante le celebrazioni del Congresso Eucaristico Nazionale con una “Lectio magistralis” su “L’Eucaristia sacramento di ogni salvezza”. Dal 25 febbraio al 3 marzo 2007, su richiesta di Papa Benedetto XVI, gli Esercizi spirituali per la Curia Romana in preparazione alla Pasqua furono predicati dal Card. Giacomo Biffi, Arcivescovo emerito di Bologna. Particolari legami ci furono anche con il cardinale Carlo Caffarra. Il 31 gennaio 2012, inoltre, l’allora Papa Benedetto XVI nominò don Matteo Zuppi Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma per il Centro storico.