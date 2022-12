I risultati conseguiti dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia nel corso del 2022

L’anno che sta per concludersi è stato caratterizzato da numerose attività che hanno delineato in modo netto la mission della Polizia di Stato nella provincia e permesso di rispondere con efficacia alle sollecitazioni provenienti dal territorio. Prevalentemente, l’impegno della Polizia è stato rivolto alla prevenzione, per il contenimento dei reati; particolare attenzione è stata dedicata al contrasto del narcotraffico, ai delitti legati al “codice rosso” ed alla “violenza di genere” ed al tema della devianza giovanile. La Polizia reggiana ha inoltre destinato molte delle sue energie anche alle iniziative a forte connotazione preventiva; si pensi alle misure di prevenzione del Questore (sorveglianze speciali, avvisi orali, Daspo ecc.)

In sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dalla Polizia di Stato, nella provincia di Reggio Emilia.

PERSONE ARRESTE nr. 193

PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTÀ nr. 1.263

PERSONE CONTROLLATE nr. 67.049

VEICOLI CONTROLLATI nr. 26.222

I risultati complessivi salienti, raggiunti dai vari Uffici della Questura di Reggio Emilia.

SQUADRA MOBILE

Nel 2022 la Squadra Mobile ha dato esecuzione, complessivamente, a: 37 misure cautelari detentive, 21 misure cautelari non detentive, 12 ordini di carcerazione, 26 arresti in flagranza di reato e 4 fermi di Polizia Giudiziaria.

Attività di contrasto alla criminalità organizzata

Esecuzione sequestro preventivo per equivalente di immobili per la somma di 717.214,36 euro provento del reato di auto-riciclaggio

L’operazione trae origine dalle indagini, coordinate dalla DDA di Bologna, a carico due coniugi esponenti del clan ‘ndranghetistico emiliano [condannati in primo grado dal Tribunale di Bologna a significative pene detentive], responsabili di aver commissionato un’azione lesiva ai danni della badante di tre anziani fratelli. Il movente del delitto era da ricondurre alle difficoltà che la badante aveva frapposto alla prosecuzione della distrazione di rilevanti somme di denaro dal patrimonio degli anziani. Il delitto non si consumava per il pronto intervento di questa Squadra Mobile che effettuava attività finalizzate ad impedire l’evento.

Il proseguo dell’attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, e, in particolare, l’attenta analisi dei conti correnti e la conseguente ricostruzione contabile, ha consentito di documentare che le somme distratte agli anziani fratelli erano state trasferite, dopo alcuni passaggi bancari, sui conti correnti di società riconducibili al clan ‘ndranghetistico emiliano.

In data 2.3.2022 personale di questa Squadra Mobile, con il determinante ausilio degli omologhi Uffici di Bari, Bologna, Modena, Padova e Torino, ha dato esecuzione a 10 misure cautelari della custodia in carcere emesse dal GIP di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, DDA, a carico di altrettanti soggetti, tutti di nazionalità nigeriana, gravemente indiati di associazione a delinquere di stampo mafioso in ragione dell’appartenenza ai cults “Supreme Vikings Confraternity” e “National Association of Air Lords”, conosciuta anche come “Supreme Eiye Confraternity”, ed altri reati fine [estorsione, rapina, lesioni] aggravati dal metodo mafioso.

Attività di contrasto al traffico di sostanza stupefacente

Nel 2022 questa Squadra Mobile ha operato il sequestro di:

– Eroina: 3,84 kg

– Cocaina: 44,61 kg

– Marijuana: 122,2 kg

– Hashish: 21,709 kg

Inoltre, complessivamente sono stati sottoposti a sequestro, finalizzato alla confisca, 426.205,00 euro contanti, nonché tre autovetture, un motociclo e 5,1 kg di oro ed orologi di pregio per un valore complessivo di oltre 300.000 euro.

Nell’ambito dell’indagine sviluppata sul territorio, questa Squadra Mobile ha investigato un gruppo dedito al traffico di sostanza stupefacente, tipo cocaina e hashish, operante, in particolare, in questo centro cittadino [via Roma ed area stazione ferroviaria “storica”].

Nell’ambito dell’operazione si è proceduto ad effettuare, complessivamente, 11 arresti [di cui sei arresti differiti] ed a sequestrare, complessivamente, 150 grammi di cocaina, un etto di hashish e 50 grammi di eroina e 38.100 euro contanti, nonché un’autovettura ed un ciclomotore.

Operazione contro narcotraffico e riciclaggio

L’indagine ha consentito di identificare un ulteriore appartenente ad una associazione criminale e a ricostruire ulteriori gravi episodi di traffico di sostanza stupefacente. Nell’ambito dell’indagine venivano sequestrati 34 chilogrammi di marijuana e 3 chilogrammi di cocaina.

Oltre all’attività di narcotraffico, le indagini permettevano di ricostruire, almeno in parte, l’attività di riciclaggio svolta da due fiancheggiatori dell’associazione che venivano utilizzati per fare confluire il denaro generato dall’attività criminale in Albania. Nel corso dell’attività si sottoponevano a sequestro, finalizzato alla confisca, 79.000 euro contanti, destinati all’esportazione illegale in Albania, ed una autovettura che è già stata confiscata in via definitiva ed assegnata a questa Squadra Mobile per lo svolgimento di attività di istituto.

Contestualmente, personale di questa squadra mobile, coadiuvato dagli omologhi uffici di Bologna, Brescia, Ferrara, Modena e Parma e dall’unità cinofili di Milano, ha dato esecuzione alla misura cautelare detentiva della custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di bologna su richiesta della DDA traendo in arresto sei soggetti gravemente indiziati. Inoltre, la perquisizione a carico di uno dei destinatari di misura, già gravato di una condanna, ha consentito di rinvenire e sequestrare 4.000 euro contanti, assegni in bianco con vari importi, un’autovettura di pregio ed un orologio Rolex.

Nel corso delle ulteriori perquisizioni [contestualmente all’esecuzione della misura si procederà a perquisire ulteriori soggetti per i quali il gip distrettuale ha ritenuto la propria incompetenza territoriale] si è proceduto a sequestrare e trarre in arresto in flagranza di reato un soggetto sorpreso a detenere 70 grammi di cocaina.

Reati contro il patrimonio

In data 28.09.2022, personale di questa squadra mobile ha dato esecuzione a due misure cautelari, personali e reali, disposte dal Gip di Reggio Emilia nei confronti di due soggetti, di cui uno titolare di un compro-oro ubicato in provincia.

Contestualmente alle misure personali si è proceduto al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del prodotto del reato di riciclaggio e precisamente di 5,1 kg di preziosi [per un valore di circa 250.000 euro], già sequestrati nel corso delle indagini ed attualmente custoditi presso l’u.c.r. del tribunale, e di un ulteriore sequestro per equivalente di 44.000 euro, rispondenti al valore di preziosi riciclati e non rinvenuti nella disponibilità degli indagati, sottoponendo a sequestro un’autovettura, un orologio di pregio, un anello e numerosi conti correnti di cui si stanno acquisendo i saldi.

In particolare, i destinatari di misura cono gravemente indiziati di ricettazione e riciclaggio di prezioso provento di delitto che venivano reimmessi nel circuito, legale, del commercio di preziosi attraverso l’attività di compro oro gestita dal destinatario di misura.

Reati contro la persona

Nel 2022 sono stati trattati complessivamente:

codici rossi 142

atti persecutori 27

lesioni e percosse 36

maltrattamenti 64 di cui in danno di minori nr. 9

di cui in danno di minori sottrazione di minori 1

violenze sessuali 29 di cui in danno di minori 7

Complessivamente si è proceduto alla esecuzione di 4 misure detentive e 8 misure non detentive.

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE SOCCORSO PUBBLICO – SQUADRA VOLANTE

Per quanto, invece, riguarda l’attività dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico si segnala:

– Telefonate ricevute al 113 nr. 75.952

– Persone identificate nr. 25.350

– Veicoli controllati nr. 8.250

– Persone Arrestate nr. 77

– Persone Denunciate in stato di libertà nr. 585

– Sequestri di sostanza stupefacente:

Hashish 654,37 g

Marijuana 409,91 g

Cocaina 203,31 g

Eroina 395,44 g

Crack 0,41 g

Anfetamina 2,5 g

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo e alla vigilanza da parte del personale del Posto di Polizia “Turri”, della zona di piazzale Europa e vie limitrofe e di quella della Stazione Ferroviaria “Storica” (piazza Marconi, via Turri, via Eritrea, via IV Novembre, via Sani e via Paradisi) da cui sono scaturiti i seguenti risultati operativi:

Persone controllate 2.220

Persone arrestate 5 (3 furto, 1 rapina, 1 resistenza a pubblico ufficiale)

Persone denunciate in stato di libertà 85

Tra le attività di soccorso pubblico svolte si ricordano:

In data 12 giugno 2022 alle ore 17.45 circa personale della Squadra Volante interveniva alla Stazione Ferroviaria “Storica” per la segnalazione giunta al 113 da un 30enne del modenese che riferiva di aver poco prima ricevuto una telefonata dalla fidanzata, preoccupata dal fatto di aver notato in piazzale Marconi il suo ex fidanzato, che in passato era stato denunciato per violenza sessuale.

La volante, giunta tempestivamente sul posto, non riusciva a rintracciare la ragazza, così chiedeva al personale dell’Hotel situato presso la Stazione se fosse ospite presso di loro la giovane della telefonata, apprendendo che era in quel momento in stanza col fidanzato. Dato che la segnalazione era stata fatta dal fidanzato non presente al momento a Reggio Emilia, si raggiungeva la stanza e al suo interno si individuavano un uomo, completamente nudo, e una donna semi-svestita distesa sul letto della stanza, che da accertamenti successivi risultava essere la ragazza che gli operatori stavano cercando. L’uomo appariva aggressivo e la donna semi incosciente, tanto che si riprendeva rispondendo alle sollecitazioni solo dopo alcuni minuti. Allo stato la situazione è risultata quella di un rapporto sessuale che stava per consumarsi e che veniva interrotto dagli Agenti, con una donna che per le condizioni rilevate non pareva in grado di prestare consenso. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo veniva denunciato per tentata violenza sessuale con elezione di domicilio.

In data 28 novembre 2022, alle ore 18.00 la sala operativa inviava una pattuglia della Squadra Volante in una via del centro di Reggio Emilia, su richiesta di un 32enne reggiano, il quale riferiva di non trovare più i suoi due figli di 7 e 9 anni. Sul posto si prendevano contatti con i genitori e la madre riferiva che intorno le ore 17.30, mentre suo marito era fuori di casa e lei si trovava in bagno, i suoi due figli, uscivano di casa aprendo la porta d’ingresso dell’appartamento e il cancelletto che dà ingresso al palazzo. Una volta uscita dal bagno, si accorgeva dell’assenza dei suoi due figli e avvisa il marito, il quale tornava immediatamente a casa. Dopo circa trenta minuti di ricerche nei pressi della loro abitazione, non avendoli trovati, la madre e il padre allertavano il 113. Si fornivano le descrizioni dei due bambini alle altre volanti impegnate nell’attività di controllo del territorio, che iniziavano immediatamente le ricerche, che si interrompevano poco dopo, quando, su segnalazione giunta alla sala operativa da un autista di pullman, gli equipaggi si portavano prontamente presso la Stazione A/V “Medio-Padana”. Qui individuavano immediatamente i due minori allontanatesi da casa. Gli operatori della Polizia di Stato riaccompagnavano i due bambini a casa, dove potevano riabbracciare i loro genitori. I due giovanissimi, come riferito dai genitori, sono entrambi nello spettro autistico e la loro idea era stata di uscire di casa, per raggiungere una zia con cui “si divertono a giocare”.

DIVISIONE ANTICRIMINE

Nel corso dell’anno sono state consegnate all’autorità giudiziaria, o sono in corso di redazione, ben 6 misure di sorveglianza speciale nei confronti di soggetti resisi autori di violenza di genere.

Ben 31 sono stati inoltre gli ammonimenti per violenza domestica nei confronti di soggetti che si sono resi autori di lesioni o comportamenti violenti nei confronti di partner o ex partner.

Da segnalare anche la circostanza che nell’anno di riferimento sono stati emessi ben 30 provvedimenti di DASPO Urbano cosiddetto “Willy” nei confronti di soggetti che si sono resi autori di gravi reati afferenti l’incolumità pubblica, nell’ambito della “malamovida”, quali risse o lesioni personali.

Si riportano di seguito, numericamente, i risultati ottenuti dalla cennata Divisione Anticrimine.

Fogli di via obbligatori con divieto di ritorno 63

Avvisi Orali 103

Provvedimenti DASPO Sportivo 9

Provvedimenti DASPO URBANI 4

Provvedimenti DASPO c.d. Willy 35

Proposte di Sorveglianze Speciali di P.S. 6

Ammonimenti per Stalking 16

Ammonimento per Violenza Domestica 31

Controlli arresti domiciliari 864

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E IMMIGRAZIONE

Rilascio di passaporti 18.334 (nel 2021 ne erano stati rilasciati circa 8.000)

Dichiarazioni di accompagnamento per minori 645

Revoche/rifiuti/sospensione di titoli Ufficio Armi 79

Revoche/rifiuti/sospensione di titoli Ufficio Licenze 8

Chiusure locali per art. 100 TULPS 6

Controlli ad armerie, compro oro, sale VLT, centri scommesse 38

Controlli vendita artifici pirotecnici 18

Armi ritirate 300

UFFICIO IMMIGRAZIONE

– Cittadinanze – Pareri resi alla Prefettura nr. 2.006

– Permessi di Soggiorno rilasciati nr. 21.901

– Espulsioni effettuate nr. 151

– Decreti di rigetto di rilascio di Permessi di Soggiorno nr. 295

UFFICIO DI GABINETTO

L’anno che sta per concludersi è stato connotato dalla ripresa delle manifestazioni pubbliche, con il venir meno delle misure emesse per contenere la diffusione del virus e dal definitivo riavvio di tutte le attività, non solo quelle lecite. Ciò ha comportato la necessità di dover disporre, con apposite ordinanze, l’attuazione di nr. 1.407 servizi di vigilanza e sicurezza, a tutela dell’ordine pubblico, con l’impiego di nr. 9.849 operatori della Polizia di Stato, anche al fine di contrastare l’aumento dei reati, che influiscono negativamente sulla percezione di tranquillità dei residenti, delle aree urbane maggiormente soggette a fenomeni di criminalità e degrado.

Eventi di grande interesse

225° Anniversario del 1° Tricolore 7 gennaio 2022

Concerto “30 anni in un giorno” – Luciano Ligabue – RCF Arena 4 giungo 2022

Concerto “Nessuna.Centomila” – RCF Arena 11 giugno 2022

Presenza Presidente della Repubblica Inaugurazione anno accademico UniMORE – 1° dicembre 2022

Servizi di Ordine Pubblico in ambito sportivo

Campionato di calcio di Serie A disputato dall’U.S. Sassuolo Calcio

servizi preventivi 4

servizi presso lo stadio 23

Campionato di calcio di serie B disputato dalla Reggiana Calcio 1919

servizi preventivi 7

servizi presso lo stadio 22

Incontri del Torneo “Coppa Italia” disputati al “Mapei Stadium” nr. 2

Campionato di Basket serie A presso PalaBigi

Servizi preventivi 1

Servizi presso il palazzetto 6

Incontri di Basket Champion’s League presso PalaBigi nr. 3

Servizi dedicati alle ex Officine Reggiane

Dopo lo sgombro dell’area dell’ex Reggiane, svolto il 10 settembre 2021, sono stati realizzati nei primi mesi del 2022 nr. 21 specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica, volti ad impedire la rioccupazione abusiva del sito, per la prevenzione e la repressione della microcriminalità nella suindicata area.

Ad oggi l’area urbana di piazzale Europa e vie limitrofe può considerarsi bonifica, infatti, nel 2021 il numero dei reati commessi nella suddetta zona era stato pari a nr. 118. Nel 2022, invece, il numero di reati commessi è sceso drasticamente a nr. 39, con una diminuzione quasi del 70%.

Servizi dedicati alla zona della Stazione Ferroviaria “Storica”

Nelle principali vie adiacenti la Stazione “Storica”, quali piazzale Marconi, via Turri, via Eritrea, viale IV Novembre, via Sani e via Paradisi, sono stati svolti specifici controlli finalizzati ad infrenare i fenomeni delittuosi derivanti dalla presenza di persone senza fissa dimora, che occupano indebitamente porzioni ad uso comune degli edifici ivi ubicati, ove sono stati segnalati dagli abitanti episodi di vandalismo e degrado urbano.

In particolare sono stati realizzati nr. 184 servizi dedicati alla zona della Stazione Ferroviaria “Storica”.

Nella suddetta zona, i primi dieci mesi dell’anno in corso, confrontati ai primi dieci del 2021, hanno visto diminuire il numero di furti di quasi il 40% e quello delle rapine, addirittura, del 70%.

Servizi in centro storico

Con la fine dell’emergenza da Covid-19, la ripresa del lavoro in presenza, la riapertura delle scuole e il riavvio della vita sociale, si è reso necessario predisporre servizi di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati e ogni forma di illegalità e disturbo delle persone, che possono incidere negativamente sul senso di sicurezza percepito dai cittadini, in particolare presso il centro storico, nonché specifici e continuativi dispositivi di controllo nel “quadrilatero” urbano, compreso tra via Secchi, via Roma, via Nobili, via Bellaria e nei parchi pubblici.

Nello specifico, sono stati effettuati nr. 75 servizi presso il centro cittadino mediante l’impiego di nr. 1.689 operatori della Polizia di Stato.

Anche nel “quadrilatero”, grazie a questo impegno, si registra un trend positivo rispetto al 2021: infatti, lo scorso anno sono stati denunciati nr. 55 reati e denunciate nr. 28 persone, mentre nel 2022 il numero di reati denunciati si è dimezzato, scendendo a nr. 28, e il numero di persone denunciate è stato di nr. 20.

Si evidenziano di seguito, in sintesi, i risultati complessivi salienti, raggiunti dagli altri Uffici/Reparti della Polizia di Stato della provincia di Reggio Emilia.

REPARTO PREVENZIONE CRIMINE “EMILIA ROMAGNA OCCIDENTALE”

Attività svolta in Reggio Emilia e provincia

Persone controllate 9.642 di cui nr. 2690 con precedenti penali;

con precedenti penali; Veicoli controllati 3.723

Persone arrestate 10 di cui 9 in esecuzione di provvedimenti restrittivi

di cui Persone denunciate 35

Veicoli sequestrati 2

Armi sequestrate 4

Sequestri di sostanza stupefacente unitamente anche ad altri uffici operativi:

Hashish 2.587,95 kg

Cocaina 7,86 g

Marijuana 63,37 g

Esercizi controllati 144

SEZIONE POLIZIA STRADALE

Nel corso del 2022 l’attività operativa della Polizia Stradale reggiana è stata indirizzata sia al rilevamento degli incidenti stradali sia all’esecuzione di servizi speciali.

Durante il 2022 la Sezione della Polizia Stradale di Reggio Emilia, unitamente alle unità distaccate di Guastalla e Castelnovo ne’ Monti, ha effettuato nr.765 pattuglie autostradali e nr.1.839 pattuglie sulla viabilità ordinaria, accertando nr.8.691 infrazioni al codice della strada, e procedendo a ritirare nr.188 patenti e nr.164 carte di circolazione.

Sono state, altresì, contestate:

Violazioni per art.173 cds (telefonino) 691

Violazioni per art.172 cds (cinture) 891

Infrazioni per guida in stato di ebbrezza 108

Infrazioni per guida sotto l’influsso di stupefacenti sostanze 8

Violazioni ai limiti di velocità art.142 cds 434

Violazioni per art.193 cds (assicurazione) 172

Violazioni per merci pericolose 16

Sono state portate a termine 82 operazioni di Polizia Giudiziaria nell’ambito delle quali venivano denunciate nr. 75 persone e arrestate nr. 3 persone.

Veicoli rubati rinvenuti 3

Veicoli sequestrati 5

Sequestro Patenti false 20

Sequestro Bilancini precisione 2

Controlli ad esercizi pubblici 36

Sanzioni elevate 10

SEZIONE OPERATIVA PER LA SICUREZZA CIBERNETICA

Durante l’anno in corso il personale ha proceduto a denunciare nr.8 persone per diffamazione, nr.2 persone per stalking e nr.5 persone per revenge porn e sex extorsion.

Sono state, altresì, denunciate per pedopornografia e adescamento nr.8 individui, e sono stati scoperti gli autori di nr.14 truffe on-line, nr.69 frodi informatiche e nr.130 attacchi informatici.

Nel complesso sono state deferite all’Autorità Giudiziaria nr.48 persone a vario titolo.

POSTO POLIZIA FERROVIARIA

Pattuglie impiegate in servizi nelle stazioni nr. 1.012

Pattuglie impiegate a bordo treno nr. 231

Numero treni scortati nr. 472

Pattugliamento linee ferroviarie nr. 154

Persone tratte in arresto nr. 4

Persone denunciate in stato di libertà nr. 75

Persone identificate nr. 7.480

Attività di prevenzione e contrasto alla devianza giovanile

Il tema della devianza giovanile, anche a seguito dell’emergenza legata all’epidemia da Covid-19, ha assunto, nella sua complessità, diversi aspetti: dai comportamenti anti-sociali, alla marginalità ed esclusione sociale, fino agli episodi di microcriminalità e bullismo, senza dimenticare la dispersione scolastica, l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche.

La situazione della criminalità giovanile è fluida. La conoscenza acquisita sui gruppi attraverso capillari indagini realizzate dalla Squadra Mobile di questa Questura, ha consentito di dare tempestiva risposta repressiva a gravi episodi che hanno colpito i vertici dei gruppi cd. Casa base e Canalina zone. Peraltro, gli arresti paiono aver determinato un cambio di approccio degli appartenenti ai due gruppi che sembrano ora più riflessivi, in ordine alle conseguenze delle proprie azioni.

Inoltre, notevole impulso al contrasto della devianza giovanile è stato dato dall’attività ordinaria e straordinaria di prevenzione generale. Le unità operative impegnate nel controllo del territorio svolgono attività di osservazione e pattugliamento nei luoghi abitualmente frequentati da gruppi di giovani ove si sono registrati episodi di degrado urbano o fattispecie di reato, in particolare la zona quadrilatero, viale monte San Michele e vie limitrofe, quartiere Canalina.

Oltre a ciò, il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mantiene costanti contatti con i referenti dei Comitati e Controlli di Quartiere, specie quelli più interessati dalla fenomenologia in argomento.

Peraltro, da questa Questura sono state intraprese iniziative, con la collaborazione di UniMORE, nel quadro del Tavolo interistituzionale sulla devianza giovanile, istituito presso la Prefettura.

In particolare, in data 12 novembre 2022, si è tenuta una conferenza stampa con l’A.C. Reggiana, incentrata sulla problematica del bullismo, nella quale sono state illustrate le funzionalità dell’App YouPol.

Sempre l’App YouPol è stata la protagonista di un incontro tenuto lo scorso 22 novembre presso la sede dell’A.C. Reggiana con la squadra giovanile femminile, nonché di un incontro tenuto il 15 dicembre presso l’Istituto comprensivo “Motti”.

Altri progetti sono in cantiere, alcuni dei quali vedono il coinvolgimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni oltre che dell’UniMORE, presso l’Istituto Professionale Simonini di Reggio Emilia, l’Istituto Comprensivo J.F. Kennedy di Reggio Emilia, con l’Istituto Russel di Guastalla e l’Istituto S. D’Arzo di Montecchio Emilia.

Nel corso dell’anno sono stati sottoposti a misure di limitazione della libertà personale per vari reati (rapine, incendi dolosi ed altro) 10 indiziati di delitto di età inferiore ai 18 anni e sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati che vanno dai furti, alle rapine, alle minacce, alla violazione della normativa in materia di immigrazione clandestina 103 minorenni.

Nei confronti di alcuni minori, inoltre, sono stati emessi nr. 2 DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane), nr. 7 Daspo “Willy” (Divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per i protagonisti di disordini o atti di violenza) e nr. 1 Daspo sportivo nei confronti di un minore che ha preso parte ai fatti avvenuti al termine della partita di calcio Reggiana vs Pistoiese.