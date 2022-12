Il prossimo 31 dicembre il dottor Pietro Penna andrà in pensione

Convenzionato nel comune di San Martino in Rio, nel distretto di Correggio, nell’aprile del 1982, era già noto nel Comune per la collaborazione con il Dottor Baroni.

Da sempre ha portato avanti il vero spirito della Medicina generale, le cui parole chiave sono integrazione, conoscenza del territorio e dei suoi cittadini e prossimità delle cure. La sua abnegazione a portare avanti questi principi lo ha portato a una stretta collaborazione con la dirigenza aziendale per sperimentare molti e diversi progetti, in un primo momento nel Distretto di Correggio, con una successiva estensione a tutto il territorio provinciale.

Ha sperimentato e implementato percorsi di assistenza domiciliare, con una forte integrazione con i servizi infermieristici e sociali, per seguire al meglio al domicilio un paziente con una patologia acuta, evitando il ricovero in ospedale. Avendo gestito per 40 anni anche la Casa residenza anziani comunale di San Martino in Rio, ha avuto un ruolo di primo piano per la gestione sanitaria delle strutture residenziali e semiresidenziali aziendali, portando avanti progetti di miglioramento e sperimentazioni sempre finalizzati al potenziamento dell’assistenza. Ha favorito l’implementazione della presa in carico dei pazienti con patologie croniche, quando si cominciava appena a parlare di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, soprattutto in relazione al diabete mellito.

Nel 2008 ha fatto parte del gruppo di lavoro per la progettazione e gestione dell’Hospice di Guastalla, punto della rete territoriale collocato all’interno dell’Ospedale di Guastalla, gestito dai medici di Medicina generale esperti in cure palliative. Ha dato un grande contributo nella gestione della pandemia COVID, sia collaborando per definire luoghi di prossimità che potessero prendere in carico utenti positivi, che successivamente, favorendo la vaccinazione contro il COVID da parte dei medici di Medicina generale.

Morena Pellati, Direttore del Distretto di Correggio, commenta il lavoro del dottor Penna con queste parole: “Va in pensione un grande medico di Medicina generale, che ha sempre lavorato per sviluppare le cure domiciliari, evitando, quando possibile, il ricovero in ospedale. L’impegno e la professionalità del dottor Penna hanno consentito, al Distretto di Correggio e a tutta l’Azienda poi, di sviluppare cure domiciliari all’avanguardia, seguite da team multidisciplinari, consentendo a tante persone di essere assistite al proprio domicilio senza dover ricorrere all’ospedale”. Anche la Direzione generale dell’Azienda USL esprime un sentito ringraziamento al dottor Penna per il prezioso contributo allo sviluppo e al miglioramento dell’assistenza sanitaria territoriale.