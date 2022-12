Conte “Con FdI i soldi del Pnrr non sarebbero mai arrivati”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho sentito la conferenza stampa della presidente Meloni. E’ una presidente scordarella. Ancora una volta ha cercato di dire una bugia, o meglio una omissione: questi soldi del Next Generation EU non li ha contrastati. Ha motivato l’astensione del voto in Parlamento sul fatto che il Pnrr fosse arrivato poche ore prima. Ha omesso di ricordare che i parlamentari di Fratelli d’Italia non hanno votato per tante volte a favore del Next Generation: fosse per loro, i soldi non sarebbero mai arrivati”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante una diretta social.

“La presidente Meloni appare incoerente quando parla del Mes. Nel 2019 andava a protestare dichiarando che sarebbe stata un’eurofollia e mi accusava di alto tradimento. Oggi cerca di distrarre l’opinione pubblica dicendo che non lo attiverà mai. Ma all’ora non si parlava di attivazione. Qui è in gioco una ratifica e ancora oggi non ci ha detto cosa vuole fare”, ha aggiunto

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-