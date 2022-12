San Felice sul Panaro: bando del Comune per cittadini e aziende danneggiati dal maltempo del 17 agosto 2022

Un bando del Comune di San Felice sul Panaro per distribuire i 150 mila euro erogati all’Amministrazione comunale dalla Regione Emilia-Romagna per cittadini e imprese danneggiati dal maltempo del 17 agosto 2022. È possibile presentare la domanda fino alle 12.30 del 31 marzo 2023.

Il documento del Comune era già pronto dallo scorso 1° dicembre, ma è stato rinviato per non creare confusione e non sovrapporre il bando del Comune a quello della Protezione civile, sempre per risarcire i danni del maltempo del 17 agosto, scaduto lo scorso 24 dicembre. Si può comunque presentare la domanda per il bando del Comune anche se si è partecipato a quello della Protezione civile. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune (www.comunesanfelice.net) oppure telefonare ai numeri 0535/86325 e 0535/86339.