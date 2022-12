Il Dottor Federico Biolchini è stato nominato delegato regionale dell’ISHAWS

Il Dottor Federico Biolchini è stato nominato delegato regionale dell’Emilia-Romagna della Società italiana di chirurgia dell’ernia e della parete addominale (ISHAWS), capitolo italiano della European Hernia Society (EHS).

“Sono orgoglioso di essere stato nominato delegato regionale dell’ISHAWS – afferma Biolchini -. Si tratta di una Società Scientifica giovane ed in crescita, in termini di numero di iscritti e presenza sul territorio, che si muove nell’egida della Società di riferimento Europea della chirurgia dell’ernia (EHS), ove sono presenti i maggiori esperti della chirurgia della parete addominale. Sono felice di portare alla società l’esperienza maturata dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, sia in campo clinico che organizzativo nella chirurgia di parete e credo inoltre che l’affiliazione all’ISHAWS rappresenti una grossa opportunità di crescita per la struttura di “chirurgia di parete”.

Federico Biolchini, nato a Sassuolo nel 1978, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2003, specializzandosi poi in Chirurgia Generale nello stesso Ateneo. Da anni si occupa di chirurgia della parete con speciale riguardo alla chirurgia mininvasiva ed alla chirurgia dei grossi laparoceli. Attualmente è responsabile della struttura semplice “Chirurgia di parete”.

Lavora al Day Hospital dell’Ospedale di Scandiano e negli Ospedali di Castelnovo Monti e di Montecchio. Collaborano all’attività clinica ospedaliera del dottor Biolchini i medici della chirurgia dell’Ospedale “S.Anna”, diretta dal Dr Rosario Faraci e i medici della struttura semplice “Chirurgia Montecchio” di cui è responsabile il dottor Eugenio Cudazzo.