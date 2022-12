Botti di Capodanno, a Formigine scatta l’ordinanza

Come ogni anno, prosegue l’impegno della polizia locale per contrastare l’uso dei botti, vietati da specifica ordinanza del Sindaco sulle aree pubbliche dei centri abitati sia del capoluogo che delle frazioni. Un provvedimento che va nella direzione di tutelare la sicurezza e limitare il disagio, in particolare agli animali che, spaventati dal fragore dei botti, possono perdere l’orientamento e rischiare così di smarrirsi. Eventuali violazioni dell’ordinanza comporteranno sanzioni.

Al momento dell’acquisto, il consumatore è invitato a verificare che i prodotti siano provvisti della marcatura “CE” e degli estremi del provvedimento di classificazione del Ministero dell’Interno. Per questo genere di merce, infatti, è prevista un’articolata classificazione che vieta la vendita ai minori di 14 anni per alcune tipologie di prodotti e ai minori di 18 anni per altre tipologie di maggiore pericolosità.

“Invitiamo i cittadini – commenta la comandante della Polizia locale di Formigine, Susanna Beltrami – a prestare un’attenzione particolare, specie in questo periodo dell’anno in cui è più comune l’utilizzo dei botti. Ricordiamo che ci sono moltissimi modi per divertirsi, e che esistono anche artifici pirotecnici che non producono rumore. In particolare, si ricorda di evitare l’utilizzo di botti in presenza di assembramenti e di tutelare i bambini e i nostri amici animali, che come sappiamo sono più sensibili ai rumori”.

Un appello, quello di tutelare gli animali, che proviene anche dal canile e gattile intercomunale Punto & Virgola di Magreta. La struttura, nel 2022, ha accolto 243 cani e 361 gatti. Di questi ne sono stati adottati rispettivamente 68 e 259.