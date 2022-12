Lettera di ringraziamo al personale del Pronto Soccorso del Santa Maria

Al Direttore Generale dell’AUSL di Reggio Emilia

Dr.ssa Cristina Marchesi

Al Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova

Dott. Giorgio Mazzi

Al Direttore UOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza

D.ssa Anna Maria Ferrari

Denunciare le cose che non vanno è un diritto dei cittadini, cittadini che allo stesso tempo secondo noi dovrebbero elogiare il servizio sanitario provinciale quando funziona.

La breve premessa per testimoniare un episodio che ci ha visto protagonisti la vigilia della notte di Natale presso il Pronto Soccorso del Santa Maria, in questi ultimi tempi messo spesso sotto pressione soprattutto dalle critiche di pazienti giustamente insoddisfatti a causa delle lunghe attese.

Riassumiamo in poche righe, ma significative, la nostra esperienza del 24 dicembre. Alle 20.30 della Vigilia abbiamo accompagnato con una certa apprensione una cara amica che aveva inavvertitamente battuto la testa in casa; spaventata, vuoi per l’età, vuoi perché non ricordava se l’incidente fosse avvenuto a causa di un mancamento oppure per distrazione. Vista la criticità del giorno e l’orario la abbiamo condotta direttamente al Pronto Soccorso del Santa Maria, dove siamo stati accolti con professionalità e gentilezza, cioè senza lungaggini burocratiche per la paziente. Quindi adagiata con estrema cura sulla barella è stata portata all’interno per gli approfondimenti clinici del caso, i quali si sono svolti con rapidità e delicatezza da parte di un personale sanitario attento alle potenziali conseguenze del trauma. Il mattino successivo la signora è stata dimessa ecc.. Ci si dirà, ma dov’è la sorpresa? Beh, la sorpresa, almeno la nostra, è stata quella di constatare la velocità e la cortesia con cui siamo stati accolti…e salutati con gli auguri di Natale e la promessa che saremmo stati chiamati se necessario! Non solo hanno tranquillizzato la paziente palesemente agitata, ma hanno rasserenato con grande tatto anche noi che la avevamo accompagnata. Giobbe Covatta direbbe: basta poco che ce vò? Ringraziamo e auguriamo buone feste a tutto il personale del Pronto Soccorso del Santa Maria che nonostante lo stress e le festività ha trovato lo spazio di un sorriso!

Angelo Santoro e Denis Bedeschi