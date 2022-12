E’ stato ritrovato dalla squadra cinofili dei Vigili del Fuoco il sig. Artemisio, l’uomo dato per disperso da alcuni giorni in località Sant’Antonio di Pavullo.

L’uomo è stato ritrovato in vita e provato dalle basse temperature ed è stato individuato in prossimità di via Savonarola, uno stradello non asfaltato non distante dalla sua abitazione.