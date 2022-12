Zecchino d’Oro 2022: vince “Il panda con le ali”

È Il panda con le ali, testo e musica di Virginio e Daniele Coro, la canzone vincitrice della 65ª edizione di Zecchino d’Oro. Il brano è stato premiato al termine della grande finale, andata in onda oggi, 24 dicembre su Rai1, condotta dal direttore artistico di Zecchino D’Oro, Carlo Conti.

A dare voce alla canzone sul palco dell’Antoniano di Bologna, Mariapaola Chiummo, di 7 anni, proveniente da Scicli (RG), accompagnata dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Le Giurie che hanno votato i 14 brani in gara e decretato il vincitore sono state due: la Giuria dei Piccoli, formata da 20 bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria dei Grandi, formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori della prime due puntate di Zecchino, Cristina D’Avena e gli youtuber Ninna e Matti. Ai voti delle due giurie si sono aggiunti anche i voti dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano.

Al secondo posto si è classificata La canzone della settimana di Eugenio Cesaro e al terzo L’orso col ghiacciolo testo di Mario Gardini e musica di Giuseppe De Rosa.

«Sono felicissimo di aver vinto lo Zecchino d’Oro – commenta Virginio, autore de Il panda con le ali – ringrazio innanzitutto Daniele Coro, che ha scritto questa canzone con me, e Mariapaola, che ha interpretato benissimo il brano. È una canzone che parla di inclusione e di unicità, di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché unico. Spero possa aiutare tutti i bambini ad amare la propria unicità».

Le tre puntate della 65ª edizione di Zecchino d’Oro, dal titolo Semplicemente bambino, sono stati una grande festa per aspettare insieme il Natale, con tanta musica e tanti amici. Tre pomeriggi dedicati a tutti i bambini per affermare il diritto dei più piccoli a vivere i propri anni più belli con gioia, serenità e spensieratezza.

Al centro di Zecchino d’Oro la tradizionale campagna di solidarietà Operazione Pane, a sostegno di 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), che ogni giorno accolgono tante persone e tante famiglie in difficoltà. Si può sostenere Operazione Pane sul sito www.operazionepane.it o, fino al 25 dicembre, con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588.

Il panda con le ali ha vinto la 65ª edizione Zecchino d’Oro 2022, ma vincerà anche il gioco web dello Zecchino d’Oro? O sarà superato da un altro brano? Per chi vuole provare a far vincere la propria canzone del cuore è ancora aperto il gioco, in cui ognuno potrà scegliere la sua canzone preferita tra le 14 in gara alla 65ª edizione. Per partecipare al gioco: www.zecchinodoro.org/il-mio-zecchino-2022/

GLI SPECIALI DI NATALE ED EPIFANIA

Gli appuntamenti con Zecchino d’Oro non sono finiti: le mattine di Natale e dell’Epifania si torna a cantare con il Piccolo Coro dell’Antoniano con due concerti speciali.

Lo Zecchino di Natale, il 25 dicembre alle 9.40 su Rai1. Cristina D’Avena e Paolo Belli conducono questo speciale momento di musica e festa insieme a tanti amici: Nunù, Le Verdi Note dell’Antoniano con il brano inedito “E Natale sarà”, i Buffycats della serie “44 gatti”, i personaggi della serie Pinocchio & Friends. In arrivo anche due ospiti speciali: Carolina Rey, che ci regalerà l’interpretazione di uno dei più famosi classici natalizi, e Simone Cristicchi, che canterà la sua Custodi del mondo – brano vincitore del 63° Zecchino d’Oro – insieme alla piccola interprete Anita Bartolomei e Lo chiederemo agli alberi. Non mancheranno, infine, le più belle canzoni di Natale cantate dal Piccolo Coro dell’Antoniano insieme a Cristina D’Avena e Paolo Belli e momenti di solidarietà, tra cui uno speciale videomessaggio di Giovanni Scifoni.

Lo Zecchino nella calza, il 6 gennaio alle 9.05 su Rai1. Un viaggio in musica con il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e tanti ospiti, che ci porteranno alla scoperta dei magnifici scenari innevati del Trentino come Folgarida Marilleva in Val di Sole e Madonna di Campiglio. Ad accompagnarci in questa avventura una befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya.

Anche questo secondo appuntamento sarà ricco di sorprese, canzoni e tanti amici dell’Antoniano: Cristina D’Avena, Deborah Iurato, Ludovica Nasti, Nunù, i Buffycats e i personaggi della serie Summer and Todd.

IL BANDO AUTORI E I CASTING PER L’EDIZIONE 2023

Zecchino d’Oro non si ferma mai: la 65ª edizione di Zecchino d’Oro si è appena conclusa, ma è già in partenza la 66ª edizione con il bando autori e i casting per i solisti.

È aperto, fino al 28 febbraio 2023, il bando autori per la ricerca delle canzoni del 66° Zecchino d’Oro. Il bando è aperto a tutti, parolieri e musicisti che abbiano nel cassetto una canzone per bambini da proporre. Molti sono i cantautori italiani che nell’arco della storia dello Zecchino d’Oro hanno proposto canzoni divenute poi noti successi: da Lucio Dalla con Nonni Nonni a Frankie hi-nrg mc con Zombie Vegetariano, da Simone Cristicchi con Custodi del Mondo a Claudio Baglioni con Ci sarà un po’ di voi, fino a Marco Masini con Superbabbo e Checco Zalone quest’anno in gara con Giovanissimo Papà.

Informazioni e bando autori disponibile su: https://zecchinodoro.org/chi-siamo/bandoautori/

Nel nuovo anno tornano anche le nuove tappe del casting tour, realizzato in collaborazione con Wobinda, alle quali potranno partecipare tutti i bambini tra i 3 e i 10 anni, per provare ad essere tra i solisti che daranno voce alle canzoni in gara il prossimo anno.

Maggiori informazioni sulle tappe presto disponibili su: https://zecchinodoro.org/casting-tour/

PREMIO ZECCHINO D’ORO PER LA SCUOLA

Nel 2023 torna, per il secondo anno, il Premio Zecchino d’Oro per la scuola, organizzato con la casa editrice Erickson: un progetto dedicato ad alunne e alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. A partire dalle canzoni del 65° Zecchino d’Oro, gli studenti con i loro insegnanti potranno divertirsi a realizzare un elaborato su uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2030.