Inaugurato un nuovo parcheggio in via Gramsci, nel centro di Castel Maggiore

Si tratta di un parcheggio a raso ad uso pubblico collocato su due lotti fronte strada con accesso da via Curiel, realizzato dall’azienda De Vizio Costruzioni S.r.l., in regime di convenzione urbanistica a seguito della riqualificazione delle aree dell’ex Hotel Rally e di una ex stazione di servizio con la realizzazione di due nuove palazzine di pregio costituenti la Residenza Le Terrazze.

Le aree interessate hanno una superficie complessiva di circa 967 mq, comprendono cordolature, aiuole, rete di smaltimento acque meteoriche e impianto di illuminazione.

L’intervento consegna al centro città, in prossimità delle scuole elementari Bertolini, 24 posti auto di cui 2 destinati a disabili, oltre alla predisposizione per un eventuale rifornimento elettrico delle auto.

La Sindaca Belinda Gottardi ha commentato: “si conclude la riqualificazione di un’area privata del centro urbano rimasta a lungo in stato di incuria: oggi, anche per la vicinanza delle scuole Bertolini, viene restituito alla città un ambito riqualificato e funzionale”.