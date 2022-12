Trasporto pubblico: dal 24 dicembre, nel reggiano, in vigore l’orario ridotto di vacanza scolastica

Agenzia per la Mobilità comunica che da sabato 24 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 compresi, in considerazione dell’interruzione delle attività scolastiche, sarà in vigore per tutti i servizi urbani, suburbani ed interurbani l’orario ridotto di vacanza scolastica. Il servizio riprenderà ad orario consueto lunedì 9 gennaio 2023. Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it o contattare il call center SETA 840.000.216.

PROGRAMMA DEI SERVIZI URBANI NELLE GIORNATE DI DOMENICA 25 DICEMBRE 2022 E DOMENICA 1 GENNAIO 2023

Agenzia per la Mobilità comunica che, nelle giornate di domenica 25 dicembre 2022 (Natale) e domenica 1 gennaio 2023 (Capodanno), gli orari delle linee urbane di Reggio Emilia saranno modificati come di seguito riportato:

LINEA 1 = INIZIO SERVIZIO DA FOSCATO ALLE ORE 13.10

DA PIAZZA QUARNARO ALLE ORE 13.40

DA ALBINEA BOTTEGHE ALLE ORE 13.47

LINEA 2 = INIZIO SERVIZIO DA VIA CARDANO (PIEVE PEEP) ALLE ORE 13.14

DA RUBIERA ALLE ORE 13.25

LINEA 8 = INIZIO SERVIZIO DA SANT’ILARIO ALLE ORE 13.20

DA VIA CURIE ALLE ORE 13.14

LINEA 4 = INIZIO SERVIZIO DA VIA CURIE ALLE ORE 13.45

DA COVIOLO ALLE ORE 13.30

LINEA 5 = INIZIO SERVIZIO DA RIVALTA PEEP ALLE ORE 13.13

DA STAZIONE AV ALLE ORE 13.25

LINEA 9 = INIZIO SERVIZO DA FOGLIANO ALLE ORE 13.25

DA STAZIONE AV ALLE ORE 13.39

