Fiamme alla Carpenfer di Reggiolo

Da questa mattina diverse squadre dei Vigili del fuoco da Guastalla, Reggio Emilia, Mantova e Modena sono al lavoro presso la ditta Carpenfer, in strada Colombo a Reggiolo, per un incendio nell’impianto di verniciatura.

Un altro incendio ha invece interessato la canna fumaria di una palazzina in via Belgio a Reggio Emilia. Le fiamme hanno riguardato una porzione di tetto ventilato per circa 10 mt q. Sul posto squadre dei vigili del fuoco da Reggio Emilia e da Sant’Ilario; in supporto anche l’autoscala da Parma.