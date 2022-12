Due uomini trovati morti in casa a Serramazzoni, ipotesi omicidio-suicidio

Due uomini sono stati trovati morti in tarda mattinata in una villetta in via Belvedere a Serramazzoni. Uno sarebbe il proprietario di casa, C.B., 70enne ambulante di professione, l’altro un uomo più giovane. A dare l’allarme è stato un collega dell’ambulante quando quest’ultimo non si è presentato al mercato di Vignola, dove avrebbe dovuto aprire il proprio banco. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Accertamenti sono in corso e tra le ipotesi c’è quella di un omicidio suicidio.