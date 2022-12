Continuano a Carpi i controlli dei Carabinieri per la prevenzione dei reati contro il patrimonio

Nella serata di ieri, in prosecuzione dei servizi finalizzati alla prevenzione dei reati predatori pianificati dal Comando Provinciale di Modena nei 47 comuni del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno effettuato un controllo coordinato nelle zone residenziali del centro abitato, procedendo all’identificazione di persone sospette a piedi o a bordo di veicoli.

Particolare attenzione è stata riservata alle zone meno illuminate o non coperte dai sistemi di videosorveglianza cittadini, dove le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri competente per territorio hanno controllato 65 persone e 55 veicoli. Durante tali attività non sono state rilevate criticità.

Nel periodo natalizio e di fine anno, i servizi preventivi, in ambito provinciale, saranno ulteriormente intensificati, per prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni, periodi in cui gli appartamenti vengono lasciati chiusi per la vacanze.