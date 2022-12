A Maranello nuovo bando per il Servizio Civile

E’ stato pubblicato il bando per la ricerca di volontari per il nuovo progetto di servizio civile, che nel 2023 vedrà la possibilità per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni di partecipare a progetti anche nel Comune di Maranello. Per partecipare alla selezione occorrono la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, e aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Le domande vanno effettuate online entro il 10 febbraio 2023 alle ore 14 sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/. Il prossimo 17 gennaio alle ore 18 si terrà un incontro online aperto a tutti i giovani che volessero maggiori informazioni: per iscrizioni e ricevere il link mandare un’email a reggioemilia@ascmail.it. Informazioni: tel. 0536/240022.