Nuovo aggiornamento in merito alle chiusure su A1 e Ramo allacciamento A1/R49 complanare di Piacenza sud

Sulla A1 Milano-Napoli sono state annullate le chiusure notturne di seguito indicatte:

-sulla A1 Milano-Napoli – Fiorenzuola-Piacenza sud, verso Milano, è stata annullata la chiusura prevista nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre;

-sul Ramo A1 Milano-Napoli/R49 Complanare di Piacenza sud, sono state annullate le chiusure dell’allacciamento verso A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Piacenza sud/Brescia/Torino, previste nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 dicembre.

Restano confermate le seguenti chiusure notturne, per consentire diverse attività quali: attività di ispezione e di riqualifica delle barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione e rimozione della segnaletica di un cantiere permanente:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE

sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE

sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata verso Bologna, Milano e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la SS9 Via Emilia per circa 18 km, proseguire sulla SP462 R, per ulteriori 3 km e rientrare sulla A1 alla stazione di Fiorenzuola, verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud:

verso A21 Torino/Brescia, entrare dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza della Società S.A.T.A.P.;

verso Bologna, entrare alla stazione di Fiorenzuola;

verso Milano, entrare sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest e immettersi poi sulla A1 verso Milano;

dalla A21/Torino verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Piacenza sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Fiorenzuola;

dalla A21/Brescia verso Bologna, percorrere la D21 Diramazione di Fiorenzuola verso Fiorenzuola e immettersi sulla A1 in direzione di Bologna;

-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 22 DICEMBRE

sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 21 AL E 5:00 DI GIOVEDI’ 22 DICEMBRE

sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano. Si segnala che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata all’interno del suddetto tratto; si ricorda la chiusura, nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, dell’area di servizio precedente “San Martino est”, per consentire lavori di manutenzione della scarpata.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462, per circa 3 km, la SSS9 Via Emilia, per ulteriori 18 km e rientrare sulla A1 alla stazione di Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola:

verso Bologna, entrare alla stazione di Fidenza;

verso Milano e A21, entrare alla stazione di Piacenza sud;

in alternativa alla chiusura delle aree di servizio “Arda est” e “San Martino est”, potranno essere utilizzate “Secchia est”, al km 156+500 e “Somaglia est”, al km 43+600.