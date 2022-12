Nel mondo delle piccole donne arrivano… gli uomini!

Era partito con una promessa: la ri-lettura di ‘Piccole donne’ proposta da Gloria Giacopini e Giulietta Vacis non sarebbe stata l’ennesimo rifacimento pre-natalizio di un grande Classico, ma una vera e propria esperienza, fatta di letture, incontri con i personaggi e tante sorprese che di solito, a teatro, proprio non ti aspetti. Un viaggio di scoperta del mondo dell’autrice, Louisa May Alcott, come probabilmente il pubblico non l’ha mai conosciuta, ovvero la conoscenza di una delle scrittrici più anticonformiste di sempre.

Dopo aver incantato il pubblico nella prima serata, domani, mercoledì 21 dicembre, sarà la volta del secondo capitolo della trilogia: alle ore 20.45, sul palco dell’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero, la casa delle sorelle March si apre al mondo. Dopo aver conosciuto meglio la scrittrice e i caratteri delle quattro sorelle nel primo episodio, si darà il benvenuto a delle nuove conoscenze, perché non si tratta di un libro di sole donne, e di sicuro non solo un libro per donne! Di uomini ce ne sono, e sono davvero meravigliosi! Anche se per qualcuno, le novità potrebbero non essere così facili da accettare.

L’episodio conclusivo della trilogia andrà poi in scena mercoledì 4 gennaio.

Lo spettacolo andrà in scena nell’ambito de ‘La calda stagione’, la rassegna teatrale di TiPì promossa dall’Associazione Nahìa insieme al Comune di San Prospero con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

