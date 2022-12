Natale, a Reggio Emilia arriva la slitta di Babbo Natale per i più piccoli

Sorpresa natalizia questa settimana per i bambini reggiani. Giovedì 22 dicembre, dalle ore 18, Babbo Natale arriverà a bordo della sua magica slitta in piazza Prampolini per ricevere le letterine dei bambini e portali in giro per il centro storico. Un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani trasporterà infatti Babbo Natale per le vie della città e in questa straordinaria occasione, i bambini potranno realizzare il sogno di salire sulla slitta di Babbo Natale, ricevere un piccolo omaggio, scattare una foto ricordo e consegnargli direttamente la letterina, in una giornata che resterà certamente nei loro ricordi.

Proseguono inoltre fino al 31 dicembre (con pausa il 25 e 26 dicembre) i tour del trenino di Natale che attraversa il centro con partenza da piazza della Vittoria e che sta riscuotendo grande successo, in particolare da parte delle scolaresche. Il treno è attivo dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 (il 24 e 31 dicembre orario di chiusura anticipato alle 18). Vista la grande richiesta girerà anche nelle mattinate del martedì e venerdì, durante il mercato cittadino. Il servizio è gratuito.

Sabato 24 dicembre, alle ore ore 10.30, alla biblioteca Panizzi, Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani di EquiLibr racconteranno “Le straordinarie avventure di Babbo Natale”, per bambini da 4 a 8 anni. In collaborazione con Servizio sportello attività produttive – Valorizzazione centro storico.

Le iniziative sono parte del cartellone di eventi natalizi realizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni del commercio e del volontariato, istituzioni culturali e organizzazioni artistiche, con il contributo di Iren spa.