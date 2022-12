Fratelli d’Italia: studio di fattibilità per il potenziamento della rete ferroviaria regionale

“Fratelli d’Italia si presenta con idee concrete alla sessione di bilancio regionale ed ottiene il potenziamento della rete ferroviaria regionale con lo studio di fattibilità per nuove linee, la Sassuolo-Maranello-Vignola e la Vignola-Formigine e l’implementazione di corse serali e notturne sulla linea Bologna-Porretta Terme.

Dopo tante parole sprecate sulla mobilità sostenibile, infatti, nulla di nuovo è stato proposto dalla giunta nella nota di aggiornamento al DEFR. Fratelli d’Italia ha perciò presentato alcuni emendamenti, in accordo con i comitati e le associazioni di viaggiatori, ottenendo il consenso unanime sulle proposte.

In particolare, è stato approvato uno studio di fattibilità per la realizzazione delle nuove linee Sassuolo-Maranello-Vignola, in collegamento con Bologna, e Maranello-Formigine in collegamento con Modena. Tale studio dovrà considerare il trasporto persone e merci, andando di fatto a ridisegnare la mobilità nel distretto ceramico.

Inoltre, un altro emendamento prevede l’implementazione di corse serali e notturne sulla linea Bologna-Porretta Terme a servizio di un territorio montano che può in questo modo avere maggiore appetibilità sia dal punto di vista residenziale che turistico.

Oltre a questi, Fratelli d’Italia ottiene migliori condizioni di sicurezza per il personale sanitario e socio-sanitario, spesso vittima di aggressioni da parte di utenti e balordi, una maggiore attenzione alla popolazione non digitalizzata nell’espletamento delle pratiche pubbliche e il ripristino delle terapie di agopuntura per i pazienti oncologici”.

(Luca Cuoghi – Marta Evangelisti – Giancarlo Tagliaferri)