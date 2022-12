Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 20 dicembre 2022

Nuvolosità in aumento sul settore centro-occidentale associata a deboli precipitazioni sul settore appenninico, che occasionalmente potranno interessare anche le aree di pianura nel pomeriggio; sul resto del territorio visibilità ridotta per la presenza di foschia o nebbia in pianura e nelle valli, soltanto in parziale dissolvimento nel corso della giornata.

Temperature minime comprese tra 3 e 5 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani dove non si escludono locali e deboli gelate nelle ore notturne e mattutine; massime comprese tra 6 gradi nelle aree di pianura e 10 gradi sulla fascia costiera. Venti deboli sud-occidentali sul settore appenninico ma con temporanei rinforzi nelle aree di crinale. Mare calmo.

(Arpae)