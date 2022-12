‘Natale in Osteria’ di Giuseppe Giacobazzi venerdì 23 dicembre al Teatro Celebrazioni di Bologna

Dopo le repliche sold out di ottobre e novembre, lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi “Osteria Giacobazzi“, a grande richiesta andrà in scena, con un altro sold out, anche venerdì 23 dicembre alle 21:00 al Teatro Celebrazioni di Bologna nella sua versione natalizia Natale in Osteria.

Giuseppe Giacobazzi torna alle origini, all’Osteria dove virtualmente tutto è iniziato. Con il suo spettacolo il Teatro si trasformerà ancora una volta nell’Osteria Giacobazzi, la fucina di storie, aneddoti, atmosfere e umanità che ha forgiato lo stile di narrazione del comico. Lo spettacolo sarà un happening in cui si alterneranno interviste, monologhi classici e nuovi, sperimentazioni, racconti di aneddoti di vita vissuta dal protagonista, performance degli ospiti invitati e qualche sorpresa.

Sul palco una decina di tavoli in stile osteria ospiteranno “personaggi di tutti i giorni”, presi a caso tra il pubblico la sera stessa dello spettacolo, e un paio di ospiti passati a trovare il padrone di casa. Giuseppe Giacobazzi sarà coadiuvato sul palco da Andrea Vasumi, nel ruolo di un aiuto oste dal fare svogliato e irriverente.