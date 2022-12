Il 24 e il 31 dicembre a Castelnovo Monti resterà aperto al mattino il servizio Sociale e Scuola

In relazione alle chiusure degli uffici comunali in occasione delle festività preannunciate dall’Amministrazione comunale, si specifica che il Servizio sociale e scuola di Castelnovo ne’ Monti il 24 e il 31 dicembre rimarrà aperto al pubblico dalle 10 alle 12.

Ricordiamo invece che per gli altri servizi e uffici comunali è stata disposta la chiusura appunto nelle giornate di sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre 2022. Sono esclusi dal provvedimento l’Ufficio Stato Civile e Polizia mortuaria in servizio di reperibilità dalle ore 10 alle ore 12 delle due giornate (tel. 0522 610248), e l’Ufficio Protezione Civile in servizio di reperibilità, sempre dalle ore 10 alle ore 12 delle due giornate (tel. 335 1579399).

Contestualmente, il 24 e il 31 dicembre resteranno chiuse sia la biblioteca comunale "Raffaele Crovi" nella sede di via Sozzi, che la sala studio nella sede del Teatro Bismantova (per informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204).