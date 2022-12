Avviso esplorativo per la concessione di un locale in piazza Risorgimento a Sassuolo

È stato pubblicato sul sito internet istituzionale un “Avviso esplorativo riservato a forme associative/enti del terzo settore aps e odv interessate alla stipula di una convenzione per la concessione in uso di n.1 locale di proprietà comunale sito in piazza Risorgimento n. 52”.

La convenzione prevede che l’Associazione conduca a titolo volontario e gratuito, in una logica di sussidiarietà, attività culturali, educative e socio-sanitarie, destinate alla collettività, e in particolare a bambini e ragazzi, anche rivolte a fasce della popolazione svantaggiate o in condizioni di disagio.

Tali attività dovranno essere a connotazione prevalentemente gratuita. Il sub-concessionario, inoltre, dovrà garantire la massima fruibilità dei locali da parte degli associati, assicurando l’apertura più ampia possibile, e l’organizzazione di attività con frequenza, in osservanza e rispetto di norme e regolamenti vigenti.

La programmazione delle iniziative promosse all’interno dello stabile dovrà essere concertata annualmente con l’Amministrazione Comunale.

Il sub-concessionario dovrà inoltre condurre gli spazi in un’ottica di collaborazione con le Associazioni che già risultano assegnatarie di spazi al primo piano dell’immobile di Piazza Risorgimento n.52, eventualmente anche condividendo le stanze ove necessario e informandone l’Amministrazione Comunale.

La durata della sub-concessione è stabilita in cinque anni dalla data di stipula, eventualmente rinnovabili alla scadenza.

Le proposte, sottoscritte dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante del soggetto associativo, dovranno essere presentate al Comune di Sassuolo entro e non oltre le ore 13 del giorno lunedì 9 gennaio 2023.

Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà indicare la dicitura “Manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione per la concessione in uso del locale di proprietà comunale sito in Piazza Risorgimento n.52”.