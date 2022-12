A Casalgrande Concerto di Natale di Mikrokosmos Orchestra

La Mikrokosmos Orchestra, l’orchestra giovanile di Casalgrande, accompagna l’attesa del Natale con le più belle di Charpentier, Vivaldi, Handel, Strauss e Wayne.

L’appuntamento è lunedì 19 dicembre, alle ore 18.00, presso il teatro De Andrè, con il concerto offerto dai giovanissimi musicisti, diretti dalla professoressa Irene Bonfrisco, accompagnati al pianoforte da Cristina Debbi e dalla voce solista Stefania Garofalo.

L’ingresso è libero e gratuito.

La Mikrokosmos Orchestra nasce nel 2011/12 da un progetto dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande, proposto dalla professoressa Irene Bonfrisco, in collaborazione con il Comune, finalizzato al coinvolgimento di bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle situazioni di rischio di emarginazione sociale.

Il progetto ha subito avuto molte adesioni, tanto che in pochi anni la Mikrokosmos è diventata un’orchestra composta da circa 50 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, a cui si affiancava un gruppo di circa 30 bambini tra gli 8 e gli 11 anni.

Dal giugno 2013 entra a far parte del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia. Nel settembre 2015 un gruppo di genitori di allievi ed ex allievi dà vita all’Associazione Mikrokosmos che, in sinergia con l’Istituto Comprensivo e il Comune, gestisce ancora oggi le attività, che in questi anni hanno coinvolto oltre un centinaio di bambini e di ragazzi.

L’Orchestra, dalla sua nascita, si è esibita in diversi spettacoli e concerti, anche su palchi importanti.

Il nome Mikrokosmos Orchestra è stato scelto per due ragioni. Da una parte la parola rimanda all’opera didattica rivolta ai bambini e scritta per la prima formazione strumentale dal compositore ungherese Béla Bartók. Dall’altra mikrokosmos, nel significato letterale, deriva dal greco mikro (piccolo) e kósmos (mondo), ossia “luogo, gruppo, ambiente specifico con interessi e orizzonti limitati circoscritti o particolari che riflettono le caratteristiche dell’organismo più vasto a cui appartengono o, anche, del mondo intero”. Con questo nome si è quindi voluto pensare all’orchestra giovanile di Casalgrande, come ad una piccola comunità che impara a crescere con la musica e che, nel tempo, si rende capace di riflettere i valori di ascolto, rispetto, generosità, dialogo, inclusione e amicizia, che ha acquisito, in una dimensione sempre più ampia dalla scuola alla società.