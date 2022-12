Reggio Emilia: “armato” di bisturi tenta di rapinare un passante. Denunciato un 30enne del posto

L’attività e l’impegno della Polizia di Stato, miranti alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati, continuano con l’intento di restituire ai cittadini aree urbane colpite da fenomeni di degrado urbano ed aumentare il senso di sicurezza percepito a Reggio Emilia. Intensificati ulteriormente i controlli nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, quali via Turri e via Paradisi, in seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini.

Nella mattina del 13 dicembre 2022, mentre era impegnata in un’attività di controllo della zona stazione, la pattuglia del Posto di Polizia di via Turri ha notato, nei pressi di Piazzale Marconi, un uomo in stato di concitazione il quale riferiva di aver subito pochi minuti prima una tentata rapina.

Il richiedente, 44enne non del luogo, raccontava agli operatori che mentre passava nel viale pedonale dietro il Bar Marconi era stato avvicinato da un giovane che gli mostrava una piccola arma bianca (bisturi) e, minacciandolo, gli intimava di consegnargli una somma di denaro.

Sulla base della descrizione fornita dalla vittima della tentata rapina, gli operatori si sono messi subito alla ricerca del giovane, rintracciandolo poco dopo. Si tratta di un 30enne residente a Reggio Emilia, accompagnato in Questura per i necessari accertamenti, al termine dei quali veniva denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentata rapina e per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, nella fattispecie il bisturi che veniva sottoposto a sequestro.