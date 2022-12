Multisport ne’ Monti al terzo posto fra i progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna

Il progetto Multisport ne’ Monti, sport ambiente e stile di vita si è riconfermato fra i migliori della Regione Emilia-Romagna. La commissione che ha redatto e pubblicato le graduatorie dei progetti sportivi biennali 2022/2023 di cui alla legge regionale 8/2017 ha attribuito al progetto della Cooperativa Sportiva di Comunità Pol. Quadrifoglio di Castelnovo ne’ Monti un punteggio che è valso il terzo posto fra 244 progetti pervenuti, esaminati e valutati.

Si tratta di un risultato che premia il territorio dell’Appennino Reggiano e che riconosce il valore dalla condivisione di percorsi educativi e di promozione dello sport fra i giovani in continuità fra scuola ed extra-scuola di un ampio gruppo di associazioni che fanno parte della Cooperativa o che collaborano strettamente con essa. Già nel biennio precedente Multisport ne’ Monti si era distinto come miglior progetto della Regione grazie ad attività innovative trasversali a sport, ambiente, tecnologia ed inclusione. Dopo le esperienze alla scoperta delle riserve d’acqua e degli acquedotti nascosti del nostro Appennino correlate allo sci di fondo, dopo i segreti della meteorologia correlati al volo sportivo e dopo le camminate nella natura per conoscere il corpo umano delle ultime edizioni, nell’anno scolastico in corso il progetto svilupperà alcune discipline sportive outdoor nelle fattorie didattiche del territorio abbracciando contenuti inerenti tecnologie alimentari e coltivazioni. Sono complessivamente 10 le discipline sportive coinvolte. Grazie all’intervento di esperti nelle ore di educazione fisica delle scuole secondarie di primo grado dell’IC Bismantova il progetto è già iniziato con i moduli di Tennis, Arrampicata e Nuoto, ma la novità del primo quadrimestre che sta riscuotendo tanti consensi fra docenti e studenti è l’Ultimate Frisbee che si pone come disciplina emergente ricca di valori educativi ed il cui percorso porterà anche ad una grande festa di primavera presso il Centro Coni di Castelnovo ne’ Monti con il coinvolgimento degli stessi tecnici federali già protagonisti delle lezioni. L’attività di Frisbee è nata grazie alla collaborazione fra le Cooperative Sportive Quadrifoglio di Castelnovo ne’ Monti ed Heron Bagnolo in Piano.

Nella seconda parte dell’anno scolastico 2022/2023 Multisport ne’ Monti prevede anche moduli di Bocce, Orienteering, Mountain Bike, Calcio, Pallavolo ed Arti Marziali. Il Basket e l’Atletica Leggera troveranno invece spazio ed attenzione nelle scuole dell’IC Bismantova grazie al complementare progetto “Scuola Attiva Junior” di “Sport Salute” tramite le rispettive federazioni sportive.