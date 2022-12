Misura cautelare del divieto di dimora per due donne indiziate del reato di estorsione

Lo scorso 17 novembre, la Polizia Locale di Sassuolo e di Modena ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Modena, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due indagate gravemente indiziate del reato di estorsione ai danni di una donna che versava in uno stato di grave disagio economico e sociale.

L’indagine è scaturita all’esito del controllo di un camper in sosta, condotto da un giovane non coincidente con l’intestatario del veicolo. Il nervosismo palesato dall’uomo e le motivazioni poco convincenti circa la proprietà del veicolo, hanno portato gli investigatori ad approfondire la vicenda. Le successive attività d’indagine, dirette dalla Procura della Repubblica di Modena e condotte dal Corpo di Polizia Locale di Sassuolo con il supporto della Polizia Locale di Modena, hanno consentito di accertare che le indagate avevano da tempo costretto la persona offesa a consegnare loro la carta di credito per usufruire delle erogazioni correlate al reddito di cittadinanza, nonché ad intestarsi vari veicoli che venivano da loro utilizzati.

Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, si è proceduto al sequestro preventivo dei veicoli risultati nella disponibilità delle indagate.