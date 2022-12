Da Florim bonus di 700 euro in buoni carburante ai dipendenti

Come l’anno scorso l’azienda Florim viene incontro alle famiglie di chi ci lavora integrando allo stipendio la somma di 700 euro in buoni carburante ai dipendenti per riconoscere l’impegno profuso e per compensare il calo del potere d’acquisto dovuto all’inflazione. La bella sorpresa è stata comunicata ieri attraverso una lettera firmata direttamente dal presidente Claudio Lucchese.

“Carissimo, si legge nel messaggistica, sono lieto di comunicarti che, nonostante le note complessità generate dal contesto internazionale, la nostra azienda si appresta a chiudere questo esercizio con i principali indicatori in miglioramento rispetto allo scorso anno” – “quale riconoscimento per l’impegno e il contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali, a tutti i dipendenti che erano in forza dal 1 gennaio 2022, viene riconosciuta una liberalità una tantum rappresentata da buoni carburante del valore di 700 euro” – “come ulteriore segnale di apprezzamento, quest’anno l’azienda ti fa omaggio anche di una latta di olio extravergine di oliva biologico estratto a freddo”.