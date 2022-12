Asta di bici recuperate con la Ciclofficina Popolare Rimessa In Movimento

Sabato 17 dicembre dalle ore 18, presso i gradoni del Parco Novi Sad di Modena, torna il consueto appuntamento con l’asta di biciclette recuperate della Ciclofficina Popolare Rimessa In Movimento.

Le biciclette provengono da donazioni dei soci e sono state sistemate dai volontari della Ciclofficina, che ne illustreranno storia e caratteristiche tecniche, e verranno battute al miglior offerente, tramite la formula “visto e piaciuto”. Gli scopi di questa iniziativa sono molteplici: finanziare le attività dell’associazione, supportare la mobilità ciclistica, favorire il riuso dei beni ed offrire un’alternativa concreta al mercato nero delle bici rubate.

Durante l’evento sarà presente anche un banchetto informativo per scoprire come avvengono i furti di biciclette e quindi quali sono i metodi più efficaci per contrastarli.

Al termine dell’asta seguirà un momento conviviale di chiusura anno e apertura delle nuove iscrizioni per il 2023.

La Ciclofficina Popolare è un’associazione senza scopo di lucro, il cui fine principale è supportare la mobilità ciclistica attraverso la condivisione del sapere meccanico. Nelle aperture settimanali i soci possono andare a riparare la propria bici con l’aiuto di volontari esperti, utilizzando gli attrezzi condivisi ed i ricambi recuperati dalle bici rottamate. Tutto funziona ad offerta libera.

Vengono promosse anche altre attività quali corsi di ciclomeccanica, test-drive di cargo bike, consulenze e prestito di bici da turismo.

Per conoscere meglio la Ciclofficina Popolare o diventare volontario è possibile visitare il sito www.rimessainmovimento.org oppure recarsi il giovedì dalle ore 21 alle 23 presso l’ex deposito bici sotto i gradoni del Parco Novi Sad a Modena.