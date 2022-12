Arriva a Sassuolo la slitta di Babbo Natale

Quest’anno il Natale a Sassuolo si arricchisce di una nuova esperienza: un volo sopra alla slitta di Babbo Natale.

Oltre a Sassuolo on Ice in piazzale Della Rosa ed al Villaggio di Babbo Natale per i più piccoli e le famiglie nella piazzetta di via Pretorio, infatti, da domenica prossima si aggiungerà una slitta particolare, quella di Babbo Natale, posizionata proprio nei pressi del suo Villaggio.

Si potrà volare sopra a Sassuolo con la slitta e portare a casa un video della propria esperienza da condividere.

Giorni e orari di apertura: