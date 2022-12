Terzo appuntamento per il Gruppo di lettura del BLA

Il secondo appuntamento con il Gruppo di lettura del BLA è lunedì 14 novembre alle ore 21.00 presso la biblioteca fioranese. Una nuova occasione di incontro e dialogo per la comunità di lettori: questa volta il focus sarà su “La sottile linea scura ” di Joe R. Lansdale. Il romanzo si apre nel pieno di un’estate texana, quando il tredicenne Stanley Mitchell scopre un segreto che doveva rimanere celato.

L’ingresso è libero e gratuito e è necessario aver già frequentato il Gruppo di lettura o aver letto il libro suggerito: fondamentale è il desiderio di condividere il momento successivo alla lettura.

Come funziona un gruppo di lettura? I partecipanti non leggono insieme, l’atto del leggere rimane privato; quello che accade è successivo alla lettura e consiste nel dialogo e nella discussione attorno allo stesso libro. L’iniziativa, rivolta a un pubblico adulto e sostenuta da Fondazione Modena, nasce per confrontarsi con altri lettori, condividere la propria esperienza di lettura e lasciarsi sorprendere da storie e punti di vista nuovi.

Gli appuntamenti, che continueranno anche nei prossimi mesi vengono condotti da Alice Torreggiani, un’esperta di libri e di modi per parlarne assieme ad altri appassionati o curiosi. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca stessa: tel. 0536/833403 o mail: biblioteca@fiorano.it.

Alice Torreggiani si è laureata a Verona in Editoria e Lingue straniere, specializzandosi poi in promozione della lettura e letteratura per ragazzi. Conduce gruppi di lettura per ragazzi e adulti e progetti di lettura per le biblioteche e le scuole secondarie. Lavora per Equilibri per leggere, per Mare di Libri e per il Festivaletteratura di Mantova.