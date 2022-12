Tante iniziative coinvolgenti fino al 18 dicembre a Castelnovo Monti

Si intensificano gli aventi che promuovono il paese di Castelnovo e il territorio dell’Appennino con l’avvicinarsi delle festività. Fino a sabato 24 dicembre continua in piazza Gramsci il Mercatino di Natale della solidarietà, con idee regalo, decorazioni, cesti natalizi, manufatti, oggettistica africana e prodotti biologici, a cura della Comunità “MartaMaria”, del Gaom e di Vogliamo la Luna.

Le “casette” delle associazioni saranno aperte ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Giovedì 15 dicembre alle ore 17 al Centro per le Famiglie (via XXV Aprile, n.1) è in programma una lettura e laboratorio creativo rivolto ai bambini e alle bambine. “Topino e la Vigilia di Natale” è il titolo dell’iniziativa, tratto dall’omonimo album illustrato di Rebecca Harry, che viene proposta in collaborazione con il gruppo di volontari Arcunta. Per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.

Sempre giovedì 15 dicembre, al Teatro Bismantova nuovo appuntamento con la stagione 2022 – 2023 e in particolare con lo spettacolo Siate esageratamente buoni, dedicato al professor Pasquale Marconi, medico, partigiano membro del CLN di Reggio e fondatore delle Brigate Fiamme Verdi di ispirazione cattolica, parlamentare e membro dell’Assemblea costituente, promotore e fondatore dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Nel 2022 cade il cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Lo spettacolo sarà alle ore 21. Info: Teatro Bismantova, tel. 0522 611876, 348 8570060. Domenica 18 dicembre torna il Natale ne’ Monti di Castelnovo C’entro, gli eventi organizzati direttamente dai commercianti del paese. Shopping, eventi e gastronomia, e alle 17.30 in piazza Peretti l’estrazione della lotteria “Natale nei Monti”. Come tutte le domeniche di dicembre, saranno aperti i negozi di Castelnovo Monti e di Felina. Sempre domenica, appuntamento molto atteso dagli appassionati di danza con Natale in punta di piedi – Galà in blu, a cura di Centro Danza Appennino. Due gli spettacoli in programma, alle ore 10 e alle ore 16.

Infine, ancora domenica 18 dicembre, alle ore 21 alla Chiesa della Resurrezione, torna il tradizionale Concerto di Natale, che vedrà protagonisti il Coro Bismantova, il Coro Piccolo Sistina, la Corale della Resurrezione, il gruppo musicale “La Scintilla” dell’Istituto Musicale Peri-Merulo e la Banda Musicale di Felina.