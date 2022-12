Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 15 dicembre 2022

Aumento della nuvolosità al mattino a partire dal settore occidentale, con piogge soprattutto dalla seconda parte della giornata ed in intensificazione in particolare lungo i rilievi e sul settore orientale. Nevicate solo sulle vette più alte. Non si escludono locali episodi di gelicidio nelle alte vallate dell’Appennino occidentale.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sul settore orientale. Valori tra 1 e 3 gradi sulle pianure interne, localmente inferiori in aperta campagna ed intorno a 4/5 gradi lungo la costa. Massime stazionarie sulle pianure interne tra 3 e 6 gradi ed in aumento lungo la fascia costiera per temporanea ventilazione intorno a sud-est, con valori anche di 9/10 gradi.

Venti deboli variabili, nel pomeriggio in temporanea rotazione tra sud e sud-est lungo la costa. In serata tendenza a disporsi intorno a ovest sulle pianure e da sud-ovest lungo i rilievi, con rinforzi lungo il crinale appenninico.

Mare poco mosso al mattino, poi mosso a partire da nord.

(Arpae)