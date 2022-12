Bologna: donazione a scopo didattico da parte della Polizia di Stato di materiale posto sotto sequestro

Oggi, 14 dicembre 2022, la Polizia di Stato ha donato all’Istituto Superiore “Arrigo Serpieri” di Bologna un’attrezzatura che consente di accelerare la stimolazione della fotosintesi delle piante.

Si tratta di materiale rinvenuto il 9 gennaio scorso dagli operatori della Volante del Commissariato Santa Viola, a seguito di un intervento per una lite in appartamento, durante il quale gli operatori della Polizia trovarono una serra dotata di impianto di illuminazione, areazione e concimi specifici, utilizzati per la coltivazione di piante per la produzione di sostanza stupefacente di tipo marjuana.

Detta attrezzatura, particolarmente utile per lo sviluppo e la coltivazione delle piante, è stata quindi donata all’Istituto Superiore “Serpieri” che la utilizzerà per la realizzazione di un progetto PON “Educazione di qualità e innovazione sostenibile” che ha lo scopo di creare una serra tecnologica per la coltivazione, in condizioni particolari.