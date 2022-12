Sorpreso rubare al supermercato, manda in ospedale l’addetto alla sicurezza. Arrestato a Reggio Emilia

Ha caricato un carrello con beni e prodotti, soprattutto cosmetici, per un valore di 1.000 euro e poi ha cercato di eludere le casse uscendo senza pagare da una porta laterale che conduce all’interno della galleria del centro commerciale Meridiana, dove ha sede il supermercato Coop oggetto del raid furtivo. L’azione delittuosa non è passata inosservata all’addetto alla sicurezza del supermercato che ha raggiunto l’uomo: questi, nel vano tentativo di assicurarsi la fuga, ha usato violenza contro l’addetto alla sicurezza spintonandolo bruscamente contro un pilastro.

Seppur a fatica l’uomo è stato fermato e preso in consegna da un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia, nel frattempo intervenuti su richiesta del responsabile del supermercato che ha dato l’allarme al 112 dei carabinieri. L’addetto alla sicurezza per la violenza subito dal malvivente è dovuto ricorrere alle cure mediche, venendo dimesso dall’ospedale dopo le cure del caso per le contusioni riportate. Per questi motivi, con l’accusa di rapina impropria, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno arrestato un cittadino algerino ventisettenne in Italia senza fissa dimora, ristretto a disposizione della Procura reggiana. L’origine dei fatti l’altra sera verso le 18:00, quando i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti presso la Coop del centro commerciale Meridiana, in via Kennedy s Reggio Emilia.