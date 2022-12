Domenica a Guastalla il Concerto di Natale per clarinetto, fagotto, viola e organo

Domenica 18 dicembre alle ore 16.30, presso il Duomo di Guastalla, avrà luogo un concerto di Natale per clarinetto, fagotto, viola e organo. Protagonisti saranno Ilaria Menardi, Stefania Giacomuzzi, Claudio Gasparoni e Lorenzo Marzona.

L’evento è inserito nella rassegna Musica intorno al Fiume, organizzata dall’Associazione “G. Serassi” di Guastalla in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Guastalla, la parrocchia del Duomo e il contributo di BPER. I contributi raccolti saranno a favore di AIMA associazione che sostiene le persone affette da Alzheimer. Per l’occasione sarà utilizzato l’organo settecentesco Serassi, autentico capolavoro dell’arte organaria, realizzato nel 1790, conserva un significativo nucleo di canne cinquecentesche del celebre Vincenzo Colonna. Il concerto intende quindi porre in luce le possibilità foniche dello strumento spaziando da significativi brani strumentali che dal periodo barocco giungono allo stile galante, che andava affermandosi proprio all’epoca dell’intervento serassiano, a composizioni organistiche più tipicamente Sei-Settecentesche che permettano di far ascoltare almeno alcune delle numerose possibilità coloristiche possibili. Oltre ai più conosciuti Telemann, Cherubini e soprattutto Mozart, sarà possibile ascoltare anche alcune rare pagine che, a testimonianza della versatilità dell’organo, ben rappresentano le diverse scuole europee e che sono state realizzate da compositori meno conosciuti, ma di grandi capacità (Muffat, Cornet, Cabanilles e un componente della famiglia dei Medici di Firenze).