Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 11 dicembre 2022

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni da deboli a temporaneamente moderate. Nevicate inizialmente intorno ai 1000-1200 metri ma in rapido calo durante il mattino sino a quote molto basse sul settore centro-occidentale, con possibile neve o neve mista a pioggia sulle pianure emiliane e dal pomeriggio/sera fino alle aree pedecollinari in Romagna. Dalla serata progressivo esaurimento dei fenomeni ed attenuazione della nuvolosità a partire da ovest.

Temperature minime raggiunte nella seconda parte della giornata ed in diminuzione, comprese tra 1 grado delle pianure emiliane e 5/6 gradi della costa. Massime tra 3 gradi del piacentino ed i 9 gradi della fascia costiera.

Venti in prevalenza deboli-moderati occidentali, con rinforzi da nord sulle pianure settentrionali e temporaneamente anche forti tra est e nord-est su mare e costa.

Mare mosso sottocosta, molto mosso al largo fino a temporaneamente agitato al largo delle coste ferraresi.

(Arpae)