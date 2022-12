Domattina lo start alla 26esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore

Manca solo lo start, che verrà dato domenica mattina 11 dicembre in Piazza della Vittoria (ore 9). Poi la parola passerà direttamente ai runner della 26esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, “accompagnati” dai partecipanti a due non competitive, la “10 miglia a Reggio Emilia” e la “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”.

Tengono banco le previsioni meteo, leggermente migliorate rispetto ai giorni scorsi ma non esattamente rassicuranti; per esorcizzare il rischio pioggia va detto che l’ultima edizione bagnata risale al 2007, ma all’epoca l’arrivo era in altra location, di fianco allo Stadio Mirabello…

GLI ORARI DI DOMENICA – Alle 9 il via in Piazza della Vittoria alla maratona e, in coda, alla “10 miglia a Reggio Emilia”, mentre alle 9.45 dal PalaBigi scatterà la “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”.

Per tutte e tre le manifestazioni organizzate dalla Tricolore Sport Marathon (maratona, 10 Miglia e Coop Run) arrivo in Piazza della Vittoria.

CENTRO MARATONA-PALABIGI – Centro Maratona-PalaBigi aperto sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 7 al termine della manifestazione. Ospita stand espositivi, segreteria per ritiro pettorali, maglia e pacco gara, deposito borse, servizi, docce e spogliatoi.

Sabato iscrizioni last minute alla maratona, a prezzo maggiorato; sabato e domenica iscrizioni alla “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, con ricavato alle 12 onlus del territorio aderenti: Casina dei Bimbi, Lilt, Associazione Diabetici, Apro, Admo, Aima, Gast, Avis, Unicef, Grade, Acmt, FunRun.

Sabato il Centro Maratona-PalaBigi propone un ricco programma:

Ore 15 – Presentazione dei libri “Una coppia da Guinness. Le nostre mille maratone” di Michele Rizzitelli e “Km 0: Sei tu l’inizio di ogni cosa” di Marco Bonamigo, alla presenza degli autori.

A seguire “ Un po’ di pacer”: presentazione dei pacer presenti.

Ore 16,30 – “Maratone dell’Emilia Romagna”. Resoconto del primo anno del progetto della Regione Emilia Romagna, alla presenza di Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna.

Ore 17,15 – “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”: presentazione delle onlus presenti.

Ore 18 – Presentazione dei top runner al via della maratona.