Casalgrande, progetto scolastico per abbattere il divario di genere nello studio delle materie scientifiche

Colmare il divario di genere nello studio delle discipline scientifiche è, fin dal 2019, uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale: dopo il sostegno dato negli anni scorsi a iniziative come ‘Ragazze digitali’, il progetto Fast e lo Steam Camp, è stato avviato, presso l’Istituto Comprensivo di Casalgrande, il progetto “Girls code it better”, un nuovo percorso fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

Si tratta di una iniziativa di livello nazionale, a cui il comune di Casalgrande dà il pieno sostegno, lanciato da Officina futuro fondazione W-Group: un soggetto istituzionale sostenuto da amministrazioni locali, imprese, associazioni di categoria, che opera nell’ambito dell’orientamento lavorativo e della parità di genere. Girls Code It Better è un progetto strutturato nella forma di club di ragazze che, all’interno del contesto scolastico, imparano a a creare siti web, sviluppare app e videogame, costruire robot, progettare manufatti e stamparli in 3D.

Ma non solo: partecipare al club significa imparare a imparare, a sviluppare il pensiero critico, a progettare, a lavorare in team e a comunicare; e ad essere in sintonia con la società dell’informazione ed esprimere le proprie abilità in un contesto creativo.

I club si incontrano a scuola, un pomeriggio a settimana da novembre ad aprile, per un totale di 45 ore (16/20 incontri concordati). A Casalgrande il Club, istituito presso l’Istituto Comprensivo, ha riscosso grande successo tra le ragazze: 21 le partecipanti sorteggiate dopo che erano state avanzate 33 candidature. Il Gruppo ha iniziato i lavori il 10 novembre.

Il macro tema proposto alle ragazze è “Realizzare un artefatto che migliori il benessere scolastico e le relazioni durante e dopo le lezioni”. Alle ragazze è stato proposto un approfondimento sul concetto dello star bene a scuola: quali sono gli interventi che si possono proporre per migliorare gli ambienti e il benessere degli utenti, con particolare attenzione verso i più fragili? Le aree strumentali che utilizzeranno le ragazze saranno Elettronica e automazione, Progettazione, modellazione e stampa 3D, Videomaking e grafica.

Un progetto molto interessante, quello di Girls code it better, che permetterà di valorizzare i talenti scientifici delle ragazze del nostro territorio.