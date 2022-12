Giovedì 15 dicembre, alle ore 17 al Centro per le Famiglie (via XXV Aprile 1) è in programma una lettura e laboratorio creativo rivolto ai bambini e alle bambine. “Topino e la Vigilia di Natale” è il titolo dell’iniziativa, tratto dall’omonimo album illustrato di Rebecca Harry, che viene proposta in collaborazione con il gruppo di volontari Arcunta.

Per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.