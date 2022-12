Natale diffuso a Cavriago

Il Natale a Cavriago si accende, con il ricco calendario di iniziative realizzate anche quest’anno in modo diffuso e condiviso.

“Quest’anno, in accordo con la Pro-loco di Cavriago” dichiara il Vice Sindaco con delega al Commercio Matteo Franzoni, “ridurremo le tradizionali luminarie natalizie: solo in piazza Zanti e sul Municipio vecchio sarà infatti allestita una simbolica illuminazione in modo da collaborare ad un risparmio energetico che riguarda ciascuno di noi, ma il programma degli eventi è ricco di iniziative per grandi e piccini, in diversi punti del paese che vanno dal Multiplo a piazza Zanti fino ad arrivare alla Pianella. Le associazioni e i liberi cittadini hanno avuto idee e hanno organizzato eventi.”

Un programma davvero ampio e adatto a tutte le età, che partirà giovedì 8 dicembre con il “Mercatino di Natale” in Piazza Zanti dalle 9,00 alle 19.00 che proporrà prodotti di artigianato del territorio. Dall’alba al tramonto il centro del paese si riempirà di bancarelle di artigianato artistico, di produttori eno-gastronomici e di tante associazioni di volontariato del paese. La giornata sarà animata dalla musica itinerante degli Ottoni Matildici e dalla presenza di Babbo Natale che accoglierà e intratterrà grandi e piccini. Alle ore 17.30, sotto i portici del Municipio vecchio, sarà inaugurato il presepe realizzato ad uncinetto dai volontari dell’associazione “Un Filo che Unisce”.

A partire dall’ 8 dicembre, inoltre, ogni bambino potrà portare la sua letterina alla cassetta di Babbo Natale al Multiplo. Domenica 18 dicembre, invece si alzerà il sipario sul “Mercatino dell’Antiquariato”, appuntamento dedicato agli amanti del vintage e del collezionismo, con la partecipazione, naturalmente, di Babbo Natale. Mercoledì 14 e giovedì 22 dalle 16,30 alle 18.00, presso il Centro Commerciale Pianella, appuntamento per i più piccoli con letture di fiabe, di racconti e laboratori creativi a tema natalizio. Un appuntamento dedicato a tutti i bambini dai 0 anni in su. Mercoledì 21 dicembre, alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Terenziano il consueto “Concerto di Natale”, una serata di musica e canti aspettando il Natale, con il Coro CavriCanto e il Coro Città di Cavriago, a cura di Unità Pastorale San Giovanni Battista, Comune di Cavriago, l’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo. L’ingresso è libero.

Anche al Multiplo il Natale sarà di casa con tanti appuntamenti per tutte le età, per immergersi insieme nell’atmosfera della festa fra storie, musica, giochi e letture.

Tornerà la “Bancarella di Natale” dove trovare libri, riviste, giochi e cd con una spesa alla portata di tutti: un’ottima idea per cercare un regalino per amici e parenti Sabato 10 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 il Gruppo Gotico Cavriago, regalerà a tutti i bambini un biglietto d’auguri natalizio scritto in bella calligrafia. Sabato 17 dicembre narrazioni per bambini con Marco Bertarini, un doppio appuntamento alle ore 10,30 e alle ore 16.30. Lo stesso giorno, alle ore 15.00 “Nuova casa cercasi”, mercatino di scambio giocattoli, per dare nuova vita ai giochi che non si usano più, uno spazio allestito in cui ognuno potrà donare e trovare tante occasioni. Mercoledì 21 dicembre “Un mercoledì da favola”, il consueto appuntamento con le letture, per l’occasione a tema natalizio, per bambini da 3 a 5 anni a cura dei lettori volontari. L’evento si articolerà in due turni, alle 16.30 e alle 17.30, su iscrizione. Giovedì 22 dicembre alle 18.30, scambio di auguri ascoltando le letture di Natale con Roberta Chesi che ci condurrà tra pagine suggestive ed emozionanti che raccontano il Natale: tra i soldati in trincea durante la 1° Guerra Mondiale, poi tra le mura domestiche di due teneri e romantici innamorati, fino al racconto di un presepe vivente alternativo e un po’ dissacrante.