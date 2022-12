Il Castello dei Destini Incrociati, il Teatro dell’Orsa sabato a Cavriago

Sabato 10 dicembre alle ore 16 il Teatro dell’Orsa proporrà, nel Giardino Storico di Villa Sirotti di Cavriago, a pochi chilometri da Reggio Emilia, lo spettacolo itinerante con musica dal vivo Il Castello dei Destini Incrociati, per un pubblico aperto dai 7 anni e per tutti, nell’ambito del progetto Il Barone Rampante.

«Nella suggestiva cornice del Giardino Storico di Villa Sirotti, come nel romanzo di Calvino, gli spettatori-viaggiatori in mezzo al bosco, nella notte, trovano rifugio e ospitalità in un palazzo dove per raccontare la propria storia servono le carte dei tarocchi» suggeriscono gli ideatori e registi Monica Morini e Bernardino Bonzani «Ognuno seguirà una carta ispirata agli Arcani Maggiori, quale auspicio di buona fortuna. Tre storie per attraversare i nostri destini. Questo spettacolo è parte del progetto Calvino100 che la nostra Compagnia porterà in tutta Italia nel 2023, con attenzione particolare alla fiaba rivolta a un ampio pubblico, dagli adulti ai bambini».

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per info e iscrizioni: 0522 373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, WhatsApp 334 2156870.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.