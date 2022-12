Anche Avis con Telethon, le iniziative nelle sedi comunali

E’ un legame ormai ultraventennale quello che unisce Avis alla Fondazione Telethon, che vede mobilitarsi ogni anno molte sedi della provincia per la raccolta fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare. In occasione della Maratona 2022 che avrà inizio il 10 dicembre, gli ormai celebri Cuori di Cioccolato si potranno trovare nelle giornate di donazione nelle sedi Avis di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Formigine, Frassinoro, Marano, Nonantola, Pavullo, Prignano, San Possidonio, Sassuolo, Spilamberto, Vignola.

Avis sarà presente inoltre con le proprie postazioni per Telethon a Modena sabato 10 dicembre ai Portali, a Marano con l’autoemoteca l’8, l’11 e il 18 dicembre in piazza Matteotti e sabato 10 al Conad. Sabato 17 i Cuori della ricerca saranno disponibili anche al Teatro Kia in occasione della rappresentazione a ingresso libero “Miseria e Nobiltà” proposta dalla locale sezione.

A Sassuolo Avis sarà con Telethon in Piazza Garibaldi giovedì 8 dicembre per l’accensione dell’albero di Natale, nelle giornate di mercato del 13, 16, 20 e 22 e il 17 dicembre fino alle 19. Domenica 18 alla distribuzione dei Cuori si aggiungeranno borlenghi, frittelle di mele, cioccolata calda e vin brulè, anche questi con incasso devoluto alla Fondazione Telethon.

Anche Vignola parteciperà alla maratona come ogni anno, distribuendo i cuori, oltre che nella propria sede, anche nel gazebo allestito in viale Mazzini nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre.