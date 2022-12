Terratinta ancora al servizio del verde pubblico presso il parco di via Deledda

L’azienda fioranese Terratinta Gruop, che solo qualche giorno fa ha elargito due borse di studio a giovani studenti particolarmente meritevoli, continua la sua opera come Società Benefit. Non per niente si tratta di un’impresa che ha da poco ricevuto la certificazione B Corp, un attestato diffuso in 71 Paesi, segno della forte volontà di sviluppare un business evoluto, andando oltre il profitto mediante l’innovazione, migliorando la comunità, l’ambiente e i rapporti con dipendenti e stakeholder.

Proprio a questo proposito, stamane l’Amministrazione ha presenziato all’ennesima azione positiva da parte dell’azienda, attraverso l’impegno di alcuni dipendenti nella pulizia del verde cittadino all’interno del territorio comunale, in orario di lavoro e su base volontaria. In particolare ben 6 lavoratori (Alessandro Carnovali, Pier Eligio Nizzoli, Laura De Benedictis Federica Zanardi, Chiara Gravina, Cristian Bettuzzi, Dallari Paolo), dalle 8.30 alle 12.30, si sono resi disponibili e hanno raccolto foglie, erbacce, piccoli rifiuti, e disinfettato i giochi presenti, presso il parco di via Deledda a Fiorano Modenese. Si tratta già del secondo anno in cui Terratinta si offre di pulire il parco, e infatti questo rappresentò il primo passo per arrivare a essere certificata B Corp.

“Ringrazio profondamente – afferma l’assessore Monica Lusetti – Terratinta per la disponibilità dei suoi dipendenti e per la scelta di spendersi a beneficio dell’ambiente, un tema che ci sta molto a cuore. Mi accodo all’appello lanciato dal titolare Luca Migliorini in un’altra occasione: noi tutti, cittadini e imprese, proviamo a emulare l’esempio di cura del territorio, ne gioveremo noi e le generazioni di domani”.