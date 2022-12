Maria Chiara Rompianesi è il nuovo responsabile dell’Ospedale Franchini di Montecchio

Nuovo responsabile di stabilimento per l’Ospedale di Montecchio. Da oggi, martedì 6 dicembre, l’incarico di responsabilità della Direzione medica del “Franchini” è affidato alla dottoressa Maria Chiara Rompianesi. Sostituirà il dottor Rinaldi, di recente andato in pensione.

Nata a Montecchio Emilia, classe 1984, la dottoressa Rompianesi dopo la maturità scientifica acquisita al Liceo Spallanzani di Reggio Emilia con votazione di 100/100, si laurea in Medicina e Chirurgia nel 2009 all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con il massimo dei voti e la lode discutendo una tesi dal titolo “Microclima e comfort termico in sala operatoria” sotto la guida del professor Sergio Rovesti. Nello stesso Ateneo nel maggio del 2015 la Rompianesi ottiene il diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con votazione di 110/110 con speciale menzione di Lode, discutendo una tesi dal titolo: “Progettare gli ospedali tra passato, presente e futuro: l’esempio del Maternità Infanzia di Reggio Emilia” sotto la guida del professor Rovesti come relatore e del dottor Giorgio Mazzi come correlatore.

Dal 2011, fin dalla fine del primo anno del corso di specializzazione, ha lavorato alla Direzione medica ospedaliera del Santa Maria Nuova di Reggio, dove si è occupata di organizzazione e gestione sanitaria, sviluppando specifiche competenze tecnico-specialistiche, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione e della gestione del cambiamento, dell’impatto delle nuove tecnologie e dell’organizzazione dei sistemi ospedalieri; in particolare Rompianesi ha lavorato con i servizi tecnici alla progettazione e realizzazione del CORE e a tutte le fasi di progettazione del nuovo MIRE.

La nuova responsabile del Franchini è attualmente referente per le attività di edilizia del presidio ospedaliero Santa Maria Nuova e referente per la Direzione del Dipartimento materno infantile, del Programma provinciale materno infantile, dell’area delle chirurgie generali e specialistiche, nonché rappresentante aziendale per le malattie rare e componente del Comitato Consultivo Misto del distretto di Reggio Emilia.

Nell’augurare buon lavoro alla dottoressa Rompianesi per il nuovo incarico di responsabilità della Struttura Semplice di Montecchio, il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale, Giorgio Mazzi commenta: “Si tratta di una professionista capace e competente. Grazie alla sua disponibilità all’ascolto delle varie istanze e alla sua apertura all’innovazione, sono certo che sarà in grado di svolgere egregiamente il proprio ruolo”.

Alla dottoressa Rompianesi i migliori auguri da parte di tutta la Direzione Aziendale.