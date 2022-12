Castelnovo Monti, obbligo di partecipare al censimento per le famiglie estratte dall’Istat: indicazioni utili

L’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti ricorda alle famiglie alle quali è arrivata la lettera per la partecipazione al Censimento Istat 2022, che questa partecipazione non è facoltativa: partecipare al Censimento è un obbligo di legge, e la mancata risposta comporterà l’erogazione da parte dell’Istat di una sanzione amministrativa.

Rispondere al censimento quindi è obbligatorio, come previsto dal Programma Statistico Nazionale. L’obbligo interessa i singoli componenti delle famiglie censite, che devono compilare e trasmettere, in modo completo e veritiero, il questionario predisposto dall’Istat. La possibilità di compilazione in modo autonomo da parte delle famiglie potrà avvenire fino al 12 dicembre 2022. La scadenza della compilazione è il 22 dicembre 2022 e dal 13 al 22 si potrà effettuare solo tramite rilevatore incaricato dal Comune.

Si invitano le famiglie che hanno ricevuto la lettera da parte di Istat (quindi estratte per il censimento 2022) a procedere con la compilazione se in grado di farlo da soli, oppure a prendere contatti con il Comune al numero 0522 610121 per prendere appuntamento con il rilevatore. Nel caso si intenda procedere in autonomia, ma sia stata smarrita la lettera e il Pin necessario per farlo, è possibile telefonare allo stesso numero.

Tutte le informazioni sui contenuti del censimento sono consultabili sul sito dell’Istat http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni, o al numero verde 800.188.802. Il servizio è attivo tutti i giorni (sabato e domenica inclusi) sino al 22 dicembre dalle ore 9 alle ore 21.

Il sito www.censimentigiornodopogiorno.it raggiungibile dai principali dispositivi, propone tutte le informazioni attraverso le attività previste all’interno della campagna di comunicazione.