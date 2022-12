Rinnovo del Centro Federale Sport Sordi Italia a Castelnovo: un successo legato ad un grande lavoro condiviso

Il rinnovo per tre anni della sperimentazione del Centro nazionale della Federazione Sport Sordi Italia a Castelnovo Monti, annunciato sabato, è frutto di un lavoro straordinario che è stato condotto in questo primo anno in cui le attività della Fssi si sono svolte a Castelnovo. Un lavoro che è stato portato avanti anche con il fondamentale sostegno della Regione Emilia-Romagna, e la cui ricaduta è misurabile anche con dei semplici dati numerici: il primo anno di Centro Federale ha generato 600 presenze di turismo sportivo, molte delle quali in bassa stagione, grazie a 12 occasioni di soggiorno e preparazione tecnica di altrettante squadre o delegazioni azzurre.

Questo il dettaglio: in marzo il raduno pre-olimpico della nazionale di pallavolo femminile e il raduno pre-europei del futsal (calcetto) femminile, in aprile lo stage della pallacanestro maschile, in giugno il secondo raduno pre-europei del futsal femminile e in luglio quello della nazionale maschile. Sempre in luglio la partecipazione al Meeting d’estate di atletica leggera degli atleti e atlete Fssi, che in agosto sono tornati per uno stage azzurro; in settembre un nuovo raduno di preparazione del futsal maschile, in novembre lo stage della nazionale maschile di calcio a 11, e in dicembre gli stage della pallavolo maschile e della pallacanestri femminile. A questi raduni si aggiunge il corso per direttori tecnici della Fssi concluso nei giorni scorsi. In occasione di tre raduni di Futsal è scattata la collaborazione con il Comune di Albinea per la disponibilità della nuova Palestra del Circolo Tennis Albinea.

Questo primo anno ha significato anche la reciproca conoscenza fra Castelnovo e la Federazione Sport Sordi Italia, che ha visto una reciproca, profonda soddisfazione: l’ospitalità e la qualità dei servizi del territorio hanno fatto la differenza e riscosso grandi consensi.

Un elemento che ha rappresentato un punto di forza per l’Appennino è stato il reparto di Audiologia dell’Ospedale S.Anna, un punto di riferimento per l’eleggibilità olimpica di atleti sordi secondo lo standard internazionale ICSD. La disponibilità e l’interesse a specializzarsi nel rilascio di tali certificazioni del dottor Giovanni Bianchin e della dottoressa Margherita Bettini, nonché la professionalità del personale tecnico del reparto, hanno favorito tale percorso. Il reparto di audiologia ha pertanto ospitato nel 2022 visite audiometriche e rilasciato moduli internazionali ICSD ad atleti sordi giunti a Castelnovo ne’ Monti da varie regioni d’Italia in occasione di raduni e gare amichevoli. Un ultimo esempio, che dà la dimensione davvero nazionale di questo servizio, si è avuto nei giorni scorsi, quando in reparto si sono incontrate due atlete, Federica Vuillermin di Aosta e Valentina Nani di Patti (ME) al fine di ottenere le certificazioni per l’eleggibilità internazionale ed olimpica allo sport dei sordi. Certificati rilasciati dalla dottoressa Margherita Bettini. Le ragazze erano accompagnate da Rocco Cericola (DT nazionale futsal. Insieme a loro c’è la dottoressa Chiara Azzolini, tecnico dell’ambulatorio di audiologia del Sant’Anna.

L’occasione dei soggiorni di squadre azzurre è stata anche occasione di incontro degli atleti sordi con studenti degli Istituti Scolastici del territorio: Istituto Comprensivo Bismantova, Istituto Istruzione Superiore Cattaneo-Dall’Aglio, Istituto Istruzione Superiore Alberghiero Nelson Mandela e anche l’Istituto Comprensivo di Albinea. Ma c’è stata anche l’occasione di incontrare giovani praticanti delle Associazioni Sportive locali e in generale di attività a contatto con la Comunità locale nell’ambito di feste popolari e manifestazioni sportive, occasioni di inclusione e di diffusione della cultura dello sport.

Le Associazioni dell’Appennino Reggiano e dell’Emilia Romagna che si sono rese disponibili a collaborare nell’ambito del progetto per allenamenti delle rappresentative azzurre, per allenamenti congiunti o per partite amichevoli nel 2022 sono state: Appennino Volley Team, Basket LG Competition, Basket Sport Club Casina, Atletica Castelnovo ne Monti, Circolo Tennis Appennino Reggiano, Circolo Tennis Albinea, Atletic Progetto Montagna, Futsal Bagnolo in Piano, Emilia Futsal, Sassuolo Calcio, Modena Volley, Volley Ball San Martino, Basket Puianello, Fa.Ce. Famiglie Cerebrolesi. La Polisportiva Quadrifoglio Cooperativa Sportiva Dilettantistica di Comunità di Castelnovo ne’ Monti, che già racchiude al proprio interno diverse delle associazioni sopracitate, ha svolto il ruolo di soggetto attuatore locale dei raduni e degli stage per conto della Federazione Sport Sordi Italia agendo in stretto contatto con APT Servizi Emilia-Romagna.

Infine la ricaduta sugli alberghi del territorio coinvolti nella realizzazione del progetto del Centro Federale Sport Sordi Italia nel 2022: sono stati tutti quelli che hanno aderito alla convenzione del Turismo Sportivo del Comune di Castelnovo ne’ Monti, ovvero Albergo Aquila Nera, Residence Baita d’Oro, Foresteria San Benedetto, Albergo Bismantova, Albergo London, Agriturismo il Ginepro e My Fola Hotel. Soggiorni spontanei ed indiretti di famigliari di atleti, accompagnatori ed addetti ai lavori hanno generato presenze anche in altre strutture alberghiere del territorio.

Durante i soggiorni le squadre azzurre della Federazione Sport Sordi Italia si sono prestate ad iniziative di marketing territoriale con visite guidate alla Pietra di Bismantova, all’Eremo ed al Centro Visita Laudato Si, alle Latterie Sociali del Parmigiano Reggiano di Montagna ed al Centro Storico di Castelnovo ne’ Monti, iniziative veicolate sia agli organi di informazione locali che in ambito nazionale e digitale tramite i servizi specializzati FSSI ed i canali digitali federali.