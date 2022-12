Pug Sassuolo, Pd: “Nessun confronto con opposizione e cittadini sul nuovo piano sosta”

Il gruppo consiliare Pd di Sassuolo attacca la giunta riguardo il nuovo piano sosta: “Le scelte fondamentali per la gestione della città, come la gestione di parcheggi, non vengono mai discusse in tavoli allargati, ma gestite come atti esclusivi di pochi intimi, così è stato anche per il PUG”. A seguire la nota:

“Nello scorso Consiglio comunale, sollecitati da diversi cittadini e dalle lamentele uscite sulla stampa, abbiamo chiesto al sindaco e alla giunta chiarimenti più dettagliati rispetto al nuovo piano sosta, che era stato approvato dalla giunta come testo base per poi appaltare il servizio di gestione dei parcheggi cittadini. Il piano non è stato presentato alla commissione, le opposizioni non hanno così potuto fare rilievi e osservazioni, e nemmeno agli esercenti di quelle zone in cui la gestione dei parcheggi cambierà. Nessuna condivisione. Nessun confronto.

È mai possibile che scelte fondamentali per la gestione della città, come la gestione di parcheggi, non vengano mai discusse in tavoli allargati, e vengano gestite come atti esclusivi della giunta e di pochi intimi? Così è stato anche per il PUG, così per diverse altre scelte di questa amministrazione. Alle nostre domande il sindaco ha risposto che gli atti sono pubblicati sul sito. Così i cittadini coinvolti dovranno cercare, tra le pagine del sito, gli atti, dovranno cercare di capirli, dovranno districarsi tra i documenti e le planimetrie; il tutto a scelte già fatte, a giochi già conclusi.

Ci chiediamo dove sia finita la condivisione di cui questa giunta si fa tanto vanto”.