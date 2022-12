Castelfranco Emilia, ecco le nuove doggy-bag per le classi prime delle scuole primarie del territorio

Consegnate direttamente dalle mani dell’Assessore alla Scuola del Comune di Castelfranco Emilia Rita Barbieri, questa mattina alle primarie del territorio sono arrivate le nuove doggy-bag, destinate a tutti i bambini del primo anno. Un progetto, questo, che si colloca nell’ambito delle politiche di lotta agli sprechi alimentari nella ristorazione scolastica ed è realizzato in continuità con quanto fatto negli anni precedenti.

L’Amministrazione comunale, infatti, nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica, si fa promotrice da anni di alcune azioni tese a favorire l’affermazione del valore educativo del pasto, anche in un’ottica di concreta lotta agli sprechi alimentari, individuando una soluzione che consenta agli alunni di portare a casa cibi difficilmente deperibili e facilmente conservabili quali frutta, pane e alimenti confezionati in buono stato.

I progetti in corso, tra i quali spicca appunto progetto doggy bag, accompagnato anche dai progetti menù scolastico stellato e ecoscuola-educo,riduco,riuso, “rappresentano un inizio di lotta allo spreco alimentare che mira a far maturare, sin da piccoli, la consapevolezza sul cibo, sull’ambiente e, quindi, sui problemi generati e collegati allo spreco alimentare quale primo passo che la nostra società può fare per contrastarne gli effetti negativi – dichiara l’Assessore alla Scuola Rita Barbieri ricordando che – il progetto “doggy bag” nasce come progetto pilota nel 2016, quando, in via del tutto sperimentale, nel mese di novembre, fu consegnata per la prima volta ai bambini delle scuola primaria Tassoni. Un esperimento ben riuscito e che si è andato via via consolidando: la doggy bag, infatti, viene ora distribuita ogni anno dal Comune ai bambini di prima elementare in tutte le sei scuole primarie del territorio”.

E insieme alla doggy-bag, ogni bambino quest’anno ha ricevuto una lettera scritta direttamente dall’Assessore, con queste parole:

Ciao,

Sei da poco entrato nel mondo della “scuola del sapere e del fare” ed è proprio a te che vogliamo rivolgere la nostra richiesta di attenzione e di aiuto all’insegna della lotta allo spreco di cibo nell’ambito delle tematiche ambientali.

A tal proposito, Ti doniamo la Doggy-Bag, un pratico contenitore di dimensioni contenute e facilmente chiudibile, in modo da poter essere riposto nello zaino, nel quale potrai inserire alcuni alimenti non consumati durante il pranzo scolastico.

Gli alimenti che potrai portare a casa sono pane, frutta, prodotti confezionati distribuiti ma non consumati e, mi raccomando di prestare attenzione, dovranno essere assolutamente integri, privi di qualsiasi tipo di alterazione visiva od olfattiva, e se confezionati, esenti da segni di apertura, rottura, foratura.

Crediamo in te e in quello che sarai, per questo ti chiediamo di usare la Doggy-bag e di averne cura. Grazie,

L’Assessore Scuola e Servizi educativi Rita Barbieri